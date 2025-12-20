خبرگزاری کار ایران
روابط‌‌عمومی آموزش‌ و پرورش استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس برخی شهرستان‌های استان کرمان

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بارش باران و برف در مناطق مختلف این استان، فعالیت آموزشی مدارس برخی شهرستان‌های استان را برای روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری کرده و آموزش‌ها را به فضای مجازی کشاند.

به گزارش ایلنا، مهران باهری در این رابطه افزود: مدارس مقطع ابتدایی شهرستان‌های کرمان، رفسنجان و زرند روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری بوده و آموزش‌ها از طریق سامانه شاد برگزار خواهد شد. فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی در این شهرستان‌ها حضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در پی بارش‌های اخیر، فعالیت آموزشی تمام مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی جنوب استان کرمان شامل شهرستان‌های بافت، رابر، ارزوئیه، روز شنبه 29 آذر ماه تعطیل غیرحضوری اعلام شده و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌ها و مناطق بافت، رابر، ارزوییه، بم، فاریاب، هرمک و کشیت از توابع گلباف در تمامی مقاطع تحصیلی روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری بوده و فعالیت مدارس از طریق سامانه شاد پیگیری می‌شود.

