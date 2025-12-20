زن جوان در کرمان به قتل رسید

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی افزود: در ساعات اولیه صبح روز جمعه، گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع قتل تیمی از کارآگاهان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.

رییس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار داشت: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند فرد مظنون را که با استفاده از سلاح سرد مرتکب قتل عمد شده بود، در یکی از مناطق روستایی حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ میرحبیبی به مراحل بازجویی از قاتل این جنایت خانوادگی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: متهم به قتل پس از انتقال به پلیس آگاهی استان کرمان، تحت بازجویی قرار گرفته است و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

