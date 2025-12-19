فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس خراسان رضوی روز شنبه 29 آذر ماه

به گزارش ایلنا، محمد رهنما افزود: براساس گزارش‌های هواشناسی و تصمیمات اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران، با توجه به کاهش شدید دما، بارش برف و احتمال بروز مخاطرات تردد، فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان خراسان رضوی در روز شنبه 29 آذر ماه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

وی تأکید بر اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم‌ و تربیت است، ادامه داد: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت جامعه آموزشی و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده است. خانواده‌ها از ترددهای غیرضروری دانش‌آموزان جلوگیری کرده و توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌‌عمومی آموزش‌ و پرورش استان خراسان رضوی اظهار داشت: مدیران مدارس موظف هستند برنامه‌های آموزشی خود را از طریق شبکه آموزشی شاد پیگیری کرده و محتوای درسی و تکالیف آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرایند یادگیری بدون وقفه ادامه یابد.

