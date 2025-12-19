تندباد در استان ایلام و بروز خسارات جانی و مالی / مرگ یک کارگر رقم خورد

به گزارش ایلنا، مدیرکل امور عشایر استان ایلام در این رابطه گفت: وقوع تندباد باعث بروز خسارت به شماری از عشایر آبدانان و برخی دیگر از شهرستان‌های استان ایلام شده است. تندباد در بخش بولی شهرستان چوار به چندین سازه عشایری، انبار علوفه و نهادهای دامی روستاییان خسارت وارد کرده است.

فرشاد یاسمی افزود: همچنین به علت وقوع تندباد شدید 50 تخته سیاه چادر عشایر پاره شده یا اینکه تندباد آنها را با خود برده است. در این راستا خسارت وارده به خانواده‌های عشایر به ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام گزارش شده است تا تدابیر لازم برای این موضوع اندیشیده شود.

مرگ یک کارگر و ایجاد خسارات مالی بر اثر تندباد

شهردار ایلام نیز به مرگ یک کارگر بر اثر وقوع تندباد در ایلام اشاره کرده و در خصوص این اتفاق گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که وقوع تندباد باعث سقوط یک اتاقک فلزی (کانکس) از بلندی شده است. این اتفاق سبب مرگ کارگر نگهبان داخل کانکس شده است.

افشین مظفری به خسارت‌های وارد شده به دلیل وقوع تندباد در حوزه شهری اشاره داشته و در این رابطه افزود: تندباد سبب شکسته شدن و قطع بیش از 300 اصله درخت در معابر، میدان‌ها و بوستان‌ها و همچنین آسیب‌دیدگی دیواره برخی از کانال‌های هدایت روان‌آب‌ها شده است.

وی به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای خدمات‌رسان اشاره کرده و ادامه داد: شب گذشته و امروز نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر با تمام ظرفیت در حال جمع‌آوری درختان شکسته شده در سطح شهر هستند تا از وارد آمدن خسارت و ایجاد اختلال در عبور و مرور شهروندان جلوگیری شود.

شکسته شدن تنه درختان و سقوط بر روی خودروها

به گزارش ایلنا، تندباد باعث شکسته شدن ساقه و تنه درختان و سقوط آنها بر روی چندین دستگاه خودرو در شهرهای مختلف استان ایلام شده است. این واقعه طبیعی موجب فرو ریختن ده‌ها سازه‌ سبک از جمله تابلو فروشگاه‌ها و مغازه‌های شهری و روستایی شد.

تندباد از دیروز سراسر استان ایلام را در نوردیده که برخی گزارش‌ها سرعت آن را حدود 90 کیلومتر بر ساعت اعلام کرده‌اند. بنا بر گزارش اداره‌کل هواشناسی این استان، تندباد تا پایان امشب 28 آذر ماه در استان مرکزی ادامه دارد و به تدریج از شتاب آن کاسته خواهد شد.

