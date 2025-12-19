ساعات کاری ادارات خراسان رضوی روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود
استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: فردا شنبه، دستگاه های اجرایی با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.
به گزارش ایلنا از استانداری خراسان رضوی، با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت انرژی استان، بر اساس پیشبینی هواشناسی مبنی بر بارش شدید برف و برودت هوا و یخبندان در سطح استان و به منظور کاهش مصرف انرژی و تسهیل در رفت و آمد کارکنان، ساعت آغاز کار کارکنان دستگاه های اجرایی استان (به جز واحدهای عملیاتی، امدادی و خدمات رسان) فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود.
لازم به ذکر است مادران شاغل دارای فرزند کمتر از ۶ سال با هماهنگی مدیران ذیربط می توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.