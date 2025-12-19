ساعات کاری ادارات خراسان رضوی روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود

به گزارش ایلنا از استانداری خراسان رضوی، با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت انرژی استان، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش شدید برف و برودت هوا و یخبندان در سطح استان و به منظور کاهش مصرف انرژی و تسهیل در رفت و آمد کارکنان، ساعت آغاز کار کارکنان دستگاه های اجرایی استان (به جز واحدهای عملیاتی، امدادی و خدمات رسان) فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود.

لازم به ذکر است مادران شاغل دارای فرزند کمتر از ۶ سال با هماهنگی مدیران ذیربط می توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

