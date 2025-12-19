خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعات کاری ادارات خراسان رضوی روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود

ساعات کاری ادارات خراسان رضوی روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود
کد خبر : 1729955
لینک کوتاه کپی شد.

استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: فردا شنبه، دستگاه های اجرایی با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش ایلنا از استانداری خراسان رضوی، با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت انرژی استان، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش شدید برف و برودت هوا و یخبندان در سطح استان و به منظور کاهش مصرف انرژی و تسهیل در رفت و آمد کارکنان، ساعت آغاز کار کارکنان دستگاه های اجرایی استان (به جز واحدهای عملیاتی، امدادی و خدمات رسان) فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود.

لازم به ذکر است مادران شاغل دارای فرزند کمتر از ۶ سال با هماهنگی مدیران ذیربط می توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن