برخی مدارس دامغان و مهدیشهر غیرحضوری شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش سمنان، در شهرستان دامغان مدارس روستاهای کوه‌زر، شیمی و توچاهی، معلمان، رشم، دروار و تویه از توابع منطقه امیرآباد غیرحضوری هستند و آموزش‌ها به‌ صورت مجازی در بستر شبکه شاد ارائه می‌شود.

آموزش در مدارس روستای فولادمحله از توابع شهرستان مهدیشهر نیز در روز شنبه غیرحضوری است.

همچنین فعالیت مدارس شهرهای دیباج و کلاته‌رودبار از توابع شهرستان دامغان با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

هواشناسی سمنان با اعلام هشدار نارنجی کاهش دمای هوا تا هشت درجه سانتیگراد و بارندگی در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی کرده است.