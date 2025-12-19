خبرگزاری کار ایران
برخی مدارس دامغان و مهدیشهر غیرحضوری شدند

آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد که در پی سرمای هوا و یخ‌زدگی معابر، برخی مدارس شهرستان‌های دامغان و مهدیشهر روز شنبه(فردا) ۲۹ آذر ۱۴۰۴ غیرحضوری است و آموزش در بستر شبکه شاد ارایه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش سمنان، در شهرستان دامغان مدارس روستاهای کوه‌زر، شیمی و توچاهی، معلمان، رشم، دروار و تویه از توابع منطقه امیرآباد غیرحضوری هستند و آموزش‌ها به‌ صورت مجازی در بستر شبکه شاد ارائه می‌شود.

آموزش در مدارس روستای فولادمحله از توابع شهرستان مهدیشهر نیز در روز شنبه غیرحضوری است.

همچنین فعالیت مدارس شهرهای دیباج و کلاته‌رودبار از توابع شهرستان دامغان با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

هواشناسی سمنان با اعلام هشدار نارنجی کاهش دمای هوا تا هشت درجه سانتیگراد و بارندگی در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی کرده است.

 

