توقیف خودروی ژاپنی با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر گفت: روز جمعه ۲۸ آذر ماه تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه آزادراه قزوین-زنجان در حال پایش سرعت وسایل نقلیه عبوری در باند جنوبی آزادراه با یک دستگاه تویوتا آریون که با سرعت ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بوده و پلاک وسیله نقلیه خود را برای فرار از اعمال قانون سامانه های هوشمند پوشانده بود مواجه می گردند، به رغم ایست پلیس راننده متخلف با عدم توجه به فرمان پلیس به ادامه مسیر پرداخته و محل را ترک می نماید، با اعلام مشخصات به سایر واحدهای گشتی، خودروی متخلف توسط گشت های پلیس متوقف و به دلیل پوشاندن پلاک و ارتکاب تخلف حادثه ساز به پارکینگ منتقل می شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین ضمن اعلام این نکته که ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و به خطر افکندن ایمنی جاده ها خط قرمز پلیس بوده، سرعت غیر مجاز را موثر در بسیاری از تصادفات و از موجبات تشدید تصادف دانسته و اضافه کرد مدل و نوع خودرو نباید باعث خطای محاسباتی و فریفته شدن رانندگان گردد، زیرا حتی به روزترین خودروهای جهان با چنین سرعتی نمی توانند ایمنی راننده و سرنشینان را تامین کنند، لذا ضرورت دارد رانندگان با رعایت سرعت مجاز و مطمئنه از ایجاد حادثه برای خود یا دیگران پیشگیری کنند.

