خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگاه قضایی حافظ امنیت حقوقی تجار ایران و ازبکستان

دستگاه قضایی حافظ امنیت حقوقی تجار ایران و ازبکستان
کد خبر : 1729910
لینک کوتاه کپی شد.

دستگاه قضایی مازندران حافظ امنیت حقوقی و قرارداد‌های منعقده بین تجار ایران و ازبکستان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری مازندران در همایش تجاری ایران و ازبکستان در تاشکند با بیان اینکه دستگاه قضایی استان حافظ امنیت حقوقی و قرارداد‌های منعقده بین تجار ایران و ازبکستان خواهد بود، از آمادگی دادگستری مازندران برای فراهم سازی چهارچوب قضایی و حقوقی لازم برای تضمین قراردادها، تسریع در حل و فصل اختلافات و تامین حقوق سرمایه‌گذاران ازبکستانی در استان مازندران خبر داد.

عباس پوریانی با اشاره به این مطلب که ایران و ازبکستان علاوه بر پیوند‌های تاریخی و تمدنی، مسیر جدیدی از همکاری‌های سازنده را آغاز کرده‌اند، اظهار کرد: نقش این مسیر در امنیت حقوقی، توسعه تجارت و تسهیل مناسبات مردمی بیش از هر زمان دیگر، ضروری و قابل توجه است.

وی ادامه داد: بازرگانی استان مازندران به دلیل موقعیت راهبردی این استان در شمال ایران و دسترسی مستقیم به کریدور‌های بین‌المللی دریای خزر آماده است تا بستر‌های حقوقی لازم برای ارتقای وضعیت تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور را فراهم کرده و از فعالیت اقتصادی آنها حمایت داشته باشد.

پوریانی تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار بالایی در تجار جمهوری اسلامی ایران به ویژه مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این استان وجود دارد و ان شاءالله در بحث گردشگری و هم در بحث صنعت و تجارت، با توجه به موقعیت استراتژیکی بالای کشور ازبکستان، پیوند عمیق و روابط تجاری بین تجار ایران و ازبکستان تقویت شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، دستگاه قضایی و سازمان‌های حقوقی را ستون اعتماد لازم برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشور‌ها برشمرد و تصریح کرد: بدون امنیت حقوقی هیچ رابطه پایدار اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

پوریانی خاطرنشان کرد: استان مازندران به عنوان دروازه شمال ایران و دارنده بنادر راهبردی مانند بندر امیرآباد شهرستان بهشهر و بندر نوشهر و همچنین شهرک‌های صنعتی فعال، آماده فراهم سازی چهارچوب قضایی و حقوقی برای تضمین قراردادها، تسریع در حل و فصل اختلافات و تامین حقوق سرمایه‌گذاران ایران و ازبکستان است.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: در این سفر، ایجاد فرصت‌های تجاری عملی و قابل اجرا برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ نیز مورد توجه ویژه قرار داشته است.

پوریانی در ادامه با اشاره به احتمال بروز اختلافات در انعقاد قرارداد‌های تجاری بین تجار کشورها، پیشنهاد داد شرط داوری و تعیین داور در هنگام انعقاد قرارداد‌ها به عنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح شود. 

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در هنگام عقد قرارداد بین تجار کشور‌ها باید کشوری که به عنوان داور قرار است اختلاف بین تجار را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام کند، مورد توجه قرار گیرد. 

پوریانی، رای داور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار، همگام با احکام صادره در دادگاه‌های رسمی و دارای ضمانت اجرایی عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی مازندران حافظ امنیت حقوقی در قرارداد‌های منعقده بین تجار ایران و ازبکستان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن