در پی وقوع سیلاب؛ بسته شدن 5 جاده و تعطیلی مدارس 2 شهرستان

به گزارش ایلنا، مجید محبی افزود: مسیرهای بسته شده شامل محورهای مواصلاتی دلگان - جلگه، جلگه بمپور، فنوج - کتیج - رمشک، زرآباد - چاهان و دلگان - زهکلوت است. در این راستا تلاش نیروهای خدماتی و راهداران برای بازگشایی این مسیرهای ارتباطی ادامه داد.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر بارندگی‌های زیاد در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از ایجاد مخاطرات احتمالی برای دانش‌آموزان، فعالیت حضوری مدارس شهرستان‌های دلگان و فنوج در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده و آموزش‌ها از بستر سامانه شاد پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس هشدار هواشناسی در پی بارش‌های شدید و متناوب در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود که بارش‌ها همچنان ادامه یابد و ممکن است باعث سیلاب‌های شدید و روان‌آب‌ها در نواحی مختلف شود.

محبی تصریح کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در صورت عدم نیاز از تردد در جاده‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در برابر هر گونه سیل احتمالی در نواحی مرکزی و جنوبی استان آمادگی کامل دارند.

گزارش بارندگی در 65 ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در بازه زمانی روزهای اخیر در 65 ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی این استان بارندگی گزارش شد که از جمله آنها می‌توان به ایستگاه‌های زاهدان با 5.2 میلیمتر، چانعلی با 13 میلیمتر، خاش با 9 میلیمتر، چاه‌کمال با 16.5 میلیمتر و توتان با 24 میلیمتر اشاره کرد.

محسن حیدری افزود: فعالیت سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی روزهای اخیر موجب وقوع بارش‌های قابل توجه شده است که در این میان منطقه عباس‌آباد سمسور از توابع شهرستان بزمان با ثبت 27.5 میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داد.

وی به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و ادامه داد: روزهای جمعه و شنبه 28 و 29 آذر ماه شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظه‌ای در نقاط مختلف استان فراهم خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه 30 آذر ماه، کاهش دما به ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/