خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیریت بحران سیستان و بلوچستان خبر داد:

در پی وقوع سیلاب؛ بسته شدن 5 جاده و تعطیلی مدارس 2 شهرستان

در پی وقوع سیلاب؛ بسته شدن 5 جاده و تعطیلی مدارس 2 شهرستان
کد خبر : 1729904
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان به بسته شدن مسیرهای فرعی در این استان اشاره کرده و گفت: بروز بارندگی و وقوع سیلاب همراه با طغیان رودخانه‌های محلی علاوه بر بسته شدن 5 جاده فرعی، موجب تعطیلی مدارس شهرستان‌های دلگان و فنوج شد.

به گزارش ایلنا، مجید محبی افزود: مسیرهای بسته شده شامل محورهای مواصلاتی دلگان - جلگه، جلگه بمپور، فنوج - کتیج - رمشک، زرآباد - چاهان و دلگان - زهکلوت است. در این راستا تلاش نیروهای خدماتی و راهداران برای بازگشایی این مسیرهای ارتباطی ادامه داد.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر بارندگی‌های زیاد در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از ایجاد مخاطرات احتمالی برای دانش‌آموزان، فعالیت حضوری مدارس شهرستان‌های دلگان و فنوج در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده و آموزش‌ها از بستر سامانه شاد پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس هشدار هواشناسی در پی بارش‌های شدید و متناوب در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود که بارش‌ها همچنان ادامه یابد و ممکن است باعث سیلاب‌های شدید و روان‌آب‌ها در نواحی مختلف شود.

محبی تصریح کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در صورت عدم نیاز از تردد در جاده‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در برابر هر گونه سیل احتمالی در نواحی مرکزی و جنوبی استان آمادگی کامل دارند.

گزارش بارندگی در 65 ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در بازه زمانی روزهای اخیر در 65 ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی این استان بارندگی گزارش شد که از جمله آنها می‌توان به ایستگاه‌های زاهدان با 5.2 میلیمتر، چانعلی با 13 میلیمتر، خاش با 9 میلیمتر، چاه‌کمال با 16.5 میلیمتر و توتان با 24 میلیمتر اشاره کرد.

محسن حیدری افزود: فعالیت سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی روزهای اخیر موجب وقوع بارش‌های قابل توجه شده است که در این میان منطقه عباس‌آباد سمسور از توابع شهرستان بزمان با ثبت 27.5 میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داد.

وی به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و ادامه داد: روزهای جمعه و شنبه 28 و 29 آذر ماه شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظه‌ای در نقاط مختلف استان فراهم خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه 30 آذر ماه، کاهش دما به ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن