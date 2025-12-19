مدیرکل راهداری استان خبر داد:
مسدود شدن تعدادی از محورهای روستایی استان یزد در پی بارش برف
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد گفت: در پی بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی محورهای روستایی فیضآباد - سانیج، سخوید و نیر و دهبالا - طرزرجان و نیر مسدود شدهاند. محورهای روستاهای یاد شده از شب گذشته مسدود شده، اما عمده راههای روستایی استان باز است.
به گزارش ایلنا، محمد رستگاری افزود: بهرغم تمامی هشدارها نسبت به مسدود شدن محورهای مواصلاتی فوق، برخی از هماستانیها بدون توجه به این موضوع وارد این محورهای مواصلاتی شدهاند که این اتفاق موجب بروز مشکل و ایجاد ترافیک سنگین در این محورها شده است.
وی ادامه داد: این مسیرها همچنان مسدود بوده و امکان تردد در آنها وجود ندارد و تعدادی از افراد در این مسیرها گرفتار شدهاند. بر این اساس از شهروندان درخواست میشود از ترددهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند تا از بروز حادثه و گرفتار شدن در مسیرهای یاد شده جلوگیری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد خودداری از ورود به مسیرهای روستایی را توصیه کرده و اظهار داشت: به دلیل احتمال یخزدگی جادهها، از شهروندان درخواست میشود از تردد در جادههای روستایی و حتی شهری خودداری کنند. عملیات نمکپاشی از سوی گروههای راهداری در حال انجام است.
رستگاری تصریح کرد: محورهای مواصلاتی و اصلی و شریانی استان یزد باز بوده و در حال حاضر مشکل خاصی در تردد وجود ندارد و مسیرها روان است. از رانندگان و کاربران جادهای درخواست میشود حتماً به زنجیرچرخ مجهز باشند تا در صورت بروز شرایط بحرانی احتمالی، امکان تردد ایمن فراهم شود.
وی بیان داشت: محور تفت به عنوان محور اصلی شریانی و کریدور غرب به شرق کشور و گردنه علیآباد که با بارش شدید برف همراه بود، با هماهنگیهای انجامشده بدون ایجاد اختلال در تردد، مدیریت شد. با توجه به برودت هوا و یخبندان بودن شبکه جادهای استان، شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد تأکید کرد: 200 نفر در قالب 23 اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر هستند و به ویژه در شهرستانهای مروست، هرات، مهریز، تفت، بهاباد، میبد، ابرکوه و عقدا که شب گذشته با بارش شدید برف مواجه بودند، در حال ارائه خدمات هستند.
رستگاری ابراز داشت: ادارهکل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار نارنجی از بارش برف، باران، تگرگ، افزایش سرما، آبگرفتگی معابر، صاعقه، کاهش دید افقی و یخبندان تا اواخر جمعه شب 28 آذر ماه در مناطق مختلف استان یزد خبر داده است. بنابراین توصیه میشود شهروندان نکات ایمنی را رعایت کنند.