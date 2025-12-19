خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبر داد:

مسمومیت 8 نفر در یزد بر اثر گازگرفتگی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: در پی سردی هوا و توجه نکردن به هشدارهای ایمنی در بازه زمانی شبانه‌روز گذشته در این استان، 8 نفر در 2 حادثه جداگانه دچار گازگرفتگی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن شدند.

به گزارش ایلنا، سید محمدجواد میرجلیلی افزود: در خصوص حادثه نخست، تماس تلفنی مبنی بر مسمومیت 3 نفر به دلیل استفاده از ذغال برای گرم شدن در یکی از روستاهای توابع شهرستان تفت دریافت شد. در این راستا آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و افراد مسموم شده با تلاش عوامل امدادی در محل حادثه درمان شدند.

وی به حادثه دوم گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و ادامه داد: در حادثه دوم نیز 5 نفر در منطقه بلوار مدرس شهر یزد دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند. در پی این حادثه عوامل اورژانس به محل اعزام شدند و افراد دچار مسمومیت پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به تعداد افراد مسموم شده و جان‌باخته بر اثر گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون 32 نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که از این تعداد 3 نفر فوت کرده‌اند.

