به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر قزل سفلی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی شب یلدا افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از این مناسبت و با انتشار آگهی‌های فریبنده دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند. در این کلاهبرداری‌ها پس از خرید و واریز وجه، کالایی برای مشتریان ارسال نمی‌شود و کلاهبردار نیز هرگز پاسخگو نخواهد بود.

رییس پلیس فتا استان گلستان از شهروندان خواست: حتما از فروشگاه‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد هستند خرید کنید. از صفحات نامعتبر که کالایی را با عنوان تخفیف ویژه و قیمت بسیار پایین‌تر و کمتر از عرف بازار تبلیغ میکنند، خرید نکنید.

سرهنگ قزل سفلی گفت: اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید، حتی اگر از سوی دوستان و آشنایان بود. برای دریافت مشاوره می‌توانید با شماره فوریتهای سایبری پلیس فتا (۰۹۶۳۸۰) تماس بگیرید.

انتهای پیام/