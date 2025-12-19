خبرگزاری کار ایران
رییس پلیس فتا گلستان:

مردم مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی شب یلدا باشند

رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: مردم مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی شب یلدا باشند و حتما از فروشگاه‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد هستند خرید کنند.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر قزل سفلی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی شب یلدا افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از این مناسبت و با انتشار آگهی‌های فریبنده دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند. در  این کلاهبرداری‌ها پس از خرید و واریز وجه، کالایی برای مشتریان ارسال نمی‌شود و کلاهبردار نیز هرگز پاسخگو نخواهد بود. 

رییس پلیس فتا استان گلستان از شهروندان خواست: حتما از فروشگاه‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد هستند خرید کنید. از صفحات نامعتبر که کالایی را با عنوان تخفیف ویژه و قیمت بسیار پایین‌تر و  کمتر از عرف بازار تبلیغ میکنند، خرید نکنید. 

سرهنگ قزل سفلی گفت:  اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه  میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید، حتی اگر از سوی دوستان و آشنایان بود. برای دریافت مشاوره می‌توانید با شماره فوریتهای سایبری پلیس فتا (۰۹۶۳۸۰) تماس بگیرید.

