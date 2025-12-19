پیکر جوان غرق شده در سیلاب مسجدسلیمان پیدا شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از پایان عملیات نفس‌گیر ۸ روزه جستجو و نجات تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در کنار نیروهای محلی و خروج پیکر جوان مفقود شده از آب خبر داد.

حسن عبودی مزرعی، افزود: به دنبال فعالیت بارشی هفته گذشته در استان و ایجاد روان آب در مناطقی از توابع شهرستان مسجدسلیمان، ۲۰ آذرماه ۳ نفر از اهالی در سیلاب گرفتار شده و با کسب اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل گسیل شدند. درهمان دقایق اولیه با اقدام تیم‌های نجات هلال‌احمر ۲ نفر نجات یافتند و تلاش‌ها برای یافتن سومین نفر ادامه یافت تا سرانجام امروز جمعه پس از حدود ۸ روز عملیات مستمر جستجو، پیکر جوان غرق شده شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان با اشاره به شناسایی و انتقال فرد مغروق شده در حوالی پل بتوند مسجدسلیمان، گفت: امروز با همکاری و تلاش همه جانبه عوامل امدادی و نیروهای مردمی بومی، پیکر بی جان جوان مفقود شده شناسایی و پس خارج کردن از آب، با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر منتقل شد.

عبودی مزرعی، افزود: برای جستجو و شناسایی فرد مفقود شده، از پنجشنبه ۲۰ آذرماه تاکنون تمام ظرفیت‌ها و توان مورد نیاز لجستیکی بکار گرفته شد و تیم‌های تخصصی مختلفی از جمله تیم‌های آنست(سگ های جستجوگر)، ۴ دستگاه پاراگرایدر و تیم‌های تخصصی جستجو و نجات سیلاب از مسجدسلیمان و شعب شهرستان های معین و واکنش سریع مرکز استان، اعزام شدند.

