پس از هشت روز عملیات جستجو؛

پیکر جوان غرق شده در سیلاب مسجدسلیمان پیدا شد

پیکر جوان غرق شده در سیلاب مسجدسلیمان پیدا شد
پس از هشت روز عملیات جستجوی نیروهای نجاتگر، سرانجام پیکر جوان غرق شده در سیلاب هفته‌ی گذشته منطقه «بتوند مسجدسلیمان» شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از پایان عملیات نفس‌گیر ۸ روزه جستجو و نجات تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در کنار نیروهای محلی و خروج پیکر جوان مفقود شده از آب خبر داد. 

حسن عبودی مزرعی، افزود: به دنبال فعالیت بارشی هفته گذشته در استان و ایجاد روان آب در مناطقی از توابع شهرستان مسجدسلیمان، ۲۰ آذرماه ۳ نفر از اهالی در سیلاب گرفتار شده و با کسب اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل گسیل شدند. درهمان دقایق اولیه با اقدام تیم‌های نجات هلال‌احمر ۲ نفر نجات یافتند و تلاش‌ها برای یافتن سومین نفر ادامه یافت تا سرانجام امروز جمعه پس از حدود ۸ روز عملیات مستمر جستجو، پیکر جوان غرق شده شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.  

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان با اشاره به شناسایی و انتقال فرد مغروق شده در حوالی پل بتوند مسجدسلیمان، گفت: امروز با همکاری و تلاش همه جانبه عوامل امدادی و نیروهای مردمی بومی، پیکر بی جان جوان مفقود شده شناسایی و پس خارج کردن از آب، با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر منتقل شد.

عبودی مزرعی، افزود: برای جستجو و شناسایی فرد مفقود شده، از پنجشنبه ۲۰ آذرماه تاکنون تمام ظرفیت‌ها و توان مورد نیاز لجستیکی بکار گرفته شد و تیم‌های تخصصی مختلفی از جمله تیم‌های آنست(سگ های جستجوگر)، ۴ دستگاه پاراگرایدر  و تیم‌های تخصصی  جستجو و نجات سیلاب  از مسجدسلیمان و شعب شهرستان های معین و واکنش سریع مرکز استان، اعزام شدند. 

