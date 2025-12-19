معاون مدیریت بحران استانداری کرمان خبر داد:
انسداد راه ارتباطی سربیژن به راین در پی بارش برف
معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان به آغاز موج دوم بارشها در سطح این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: راه ارتباطی سربیژن به راین به دلیل بارش سنگین برف در جادهها مسدود است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی عربنژاد افزود: نیروهای امدادی و خدماتی هلالاحمر و راهداری استان کرمان در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و فرایند خدمترسانی و امدادرسانی لازم را انجام میدهند.
وی به تداوم بارشها اشاره کرده و ادامه داد: بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان کرمان همچنان ادامه دارد و در این شرایط احتمال انسداد مسیرها به ویژه مناطق روستایی دور از انتظار نیست.
معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر زنجیرچرخ، مواد غذایی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.