به گزارش ایلنا، یوسف بنی‌اسدی به تداوم بارش‌های برف اشاره داشته و افزود: پس توقف 12 ساعته بارش‌ها، در حال حاضر بارش برف در جاده‌های شهرستان‌های باخرز، تربت‌جام، فریمان و بزرگراه تربت حیدریه - باغچه و جاده‌های تایباد - خواف و گناباد - فردوس از توابع استان خراسان رضوی گزارش شده است.

وی به بروز مه غلیظ در برخی مناطق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مه غلیظ دید افقی رانندگان را در جاده‌های کلات و باخرز و بزرگراه‌های مشهد - باغچه، چناران - مشهد، تربت‌حیدریه - باغچه و باغچه - نیشابور و جاده‌های مشهد - کلات، مشهد - شاندیز و گناباد - فردوس محدود کرده است.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان رضوی به لغزندگی برخی جاده‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: بارش باران جاده‌های شهرستان‌های رشتخوار، مه‌ولات، گناباد، تربت‌حیدریه، خواف، کاشمر، بجستان و جاده تربت‌حیدریه - رشتخوار محدوده سه‌راهی جنگل را لغزنده کرده است.

بنی‌اسدی به اختلال در تردد برخی جاده‌ها اشاره داشته و تصریح کرد: بر اساس اعلام راهداری استان خراسان رضوی، وقوع کولاک برف، یخبندان و لغزندگی جاده‌ها، تردد در جاده‌های این استان را از ساعت 10 تا 23 روز جمعه 28 آذر ماه با اختلال همراه می‌کند. توصیه می‌شود رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی بیان داشت: مطابق گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط استان خراسان رضوی، تمرکز بارش برف در مناطق مشهد، سرخس، صالح‌آباد، فریمان، تربت‌جام، تایباد، خواف، تربت‌حیدریه و نیشابور پیش‌بینی شده است. رانندگان پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه 141 دریافت کنند.

