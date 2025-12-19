سه‌ نرخی شدن قیمت بنزین گامی عدالت خواهانه بود

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، اظهار کرد: در مورد سه‌ نرخی شدن قیمت بنزین باید گفت مخالفتی با عرضه بخشی از آن با قیمت ۵۰ هزار ریال برای مصرف معمول مردم نداریم، این موضوع گامی در جهت تحقق عدالت است زیرا دولت مقدار قابل توجهی بنزین را با قیمت ۶۰۰ هزار ریال وارد و با یارانه زیاد آن را عرضه می‌کند که این به نوعی کمک به افراد ثروتمند بود.

به گفته وی، در واقع دولت با بردن دست در جیب مردم به ثروتمندان کمک می‌کرد و این افزایش قیمت برای مصرف مازاد، گامی در جهت عدالت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، قاچاق سوخت و به خصوص بنزین را یکی دیگر از مسایل مهم جامعه دانست و افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین روزانه قاچاق می‌شود و مردم انتظار دارند جلوی این مساله سازماندهی شده گرفته شود. انجام این کار میسر بوده چرا که بخشی از این قاچاق توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و قابل جلوگیری است.

امام جمعه قزوین به سخنان مقام معظم رهبری در کنگره "احیای نام شهیدان استان البرز" اشاره کرد و یادآور شد: مهمترین نکته این بود که احیای نام و یاد شهدا، کاری مفید و به یک معنا حیاتی برای جامعه امروز است و این کارها باید پیگیری شود تا اثر لازم را بر مردم بگذارد، ایشان تاکید داشتند انگیزه‌ای که شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس را به جبهه‌ها می‌کشاند، امروز باید تقویت شود و ایمان الهی و روحیه مقابله با دشمن حفظ گردد و جوان امروز باید انگیزه‌های دینی قوی داشته باشد.

وی ادامه داد: ایشان همچنین گله‌مندی کردند از برخی دستگاه‌های فرهنگی که انتظار می‌رود این کارها را دنبال کنند اما گویا به فکر این کارها نیستند، مقام معظم رهبری در عین حال از جوانان نیز تمجید کردند و فرمودند "جوانان خوبی داریم و در مواقع ضروری برابر دشمنان مقاومت هم می‌کنند".

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل شورای عالی راهبردی استان قزوین اشاره کرد و گفت: این شورا روز گذشته با حضور شخصیت‌های ملی قزوین در دانشگاه آزاد تشکیل شده که این موضوع می‌تواند کمک حال خوبی برای مسئولان اجرایی و قضایی استان باشد تا راهبردهای اساسی استان برای سرعت بخشیدن در مسیر رشد و توسعه، مشخص شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن شب یلدا و آغاز ماه رجب و اینکه فضیلت صله رحم در جامعه ایرانی بایستی تقویت شود، تاکید کرد: درباره ماه رجب بایستی اذعان کرد که چهار ماه در سال به عنوان ماه‌های حرام شناخته می‌شود و یکی از آنها نیز همین ماه است، این ماه‌ها حرمت ویژه‌ای دارند و رحمت الهی در آنها بر امت اسلامی می‌بارد.

حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: اعتکاف نیز رسم خوبی است که انگیزه‌های الهی را تقویت می‌کند و سال گذشته سه‌ چهارم معتکفین در استان را جوانان تشکیل دادند، با توجه به ثبت‌نام برای اعتکاف همین روزها خواهد بود جوانان نباید این فرصت را به راحتی از دست بدهند.

امام جمعه قزوین با تاکید بر موضوع جنگ شناختی دشمن، اظهار کرد: اگر جامعه‌ای می‌خواهد زیست عفیفانه‌ای داشته باشد بایستی حیا در آن تقویت شود، جنگ شناختی یعنی کارهایی که فرهنگ غربی سعی دارد با استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای حیازدایی از ملت‌ها انجام دهد، باید نسبت به چنین موضوعاتی آگاه باشیم و در جهت تقویت این فضیلت انسانی تلاش کنیم.