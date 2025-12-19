هشدار جدی امام جمعه تالش نسبت به واگذاری شرکت چوکا/ امنیت شغلی کارگران خط قرمز است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تالش، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت چوکا، اظهار کرد: ما با اصلاح و رونق تولید مخالف نیستیم، اما در مقابل هر تصمیمی که آینده یک مجموعه حیاتی، امنیت شغلی کارگران و هویت صنعتی منطقه را به خطر بیندازد، سکوت نخواهیم کرد.

وی خصوصی‌سازی را صرفاً یک تصمیم اقتصادی ندانست و افزود: خصوصی‌سازی مفهومی چندبعدی، ظریف و دقیق است که مستقیماً با عدالت‌محوری، رعایت حق‌الناس و امانت‌داری در بیت‌المال گره خورده است. امنیت شغلی کارگران خط قرمز عدالت است و تصمیمی که این امنیت را مخدوش کند، از منظر عدالت مطرود و غیرقابل دفاع خواهد بود.

امام جمعه تالش با بیان اینکه کارگرانی که سال‌ها عمر و جوانی خود را در یک مجموعه صنعتی صرف کرده‌اند، صاحب حق هستند، گفت: هر تصمیمی که بدون تضمین روشن، امنیت شغلی این عزیزان را به خطر بیندازد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

نورزاد با طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت فعلی چوکا تصریح کرد: فارغ از درستی یا نادرستی اصل واگذاری، این سؤال جدی برای افکار عمومی وجود دارد که چه کسانی، با چه انگیزه‌ای و در کدام سطوح مدیریتی ملی، استانی یا شهرستانی، طی سالیان گذشته این صنعت را رها کردند، به‌درستی مدیریت و حمایت نکردند و آن را به وضعیتی رساندند که امروز با شعار «احیای چوکا» سخن از واگذاری به بخش خصوصی به میان آمده است.

وی افزود: مردم به دلیل خلف وعده‌ها و شعارهای تکراری درباره احیای این صنعت، دچار بی‌اعتمادی شده‌اند و این بی‌اعتمادی حق مردم و کارگران زحمتکش چوکا است. باید پاسخ داده شود که چرا یک بیت‌المال ارزشمند با سوءمدیریت، رهاشدگی و سیاست‌زدگی تضعیف شد تا امروز به نقطه واگذاری برسد.

امام جمعه تالش تأکید کرد: اصلاح، مقدم بر واگذاری است. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید هم تولید حفظ شود، هم کارگر بماند و هم منافع مردم منطقه تأمین گردد؛ در غیر این صورت، خطر تکرار سناریوی تلخ «صنایع چوب اسالم» بسیار جدی است.

وی با یادآوری سرنوشت صنایع چوب اسالم گفت: در آن تجربه، ابتدا وعده نجات داده شد، سپس شرکت تضعیف و آماده فروش شد و اولین قربانی آن، کارگران مظلوم بودند و در نهایت یک امکان بزرگ صنعتی در منطقه از بین رفت. صنایع چوبی که زمانی معیشت هزاران نفر را تأمین می‌کرد، امروز صرفاً نامی را یدک می‌کشد و عملاً نابود شده است.

خطیب جمعه تالش با اشاره به نقل‌قول‌هایی نگران‌کننده از جلسات بالادستی خاطرنشان کرد: وقتی گفته می‌شود «چوکا باید طوری زمین بخورد که بشود مرده‌خوری‌اش کرد»، این یک هشدار جدی است که نشان می‌دهد بدون چارچوب منطقی و تخصصی، واگذاری نه‌تنها به احیای چوکا کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند تسهیل‌کننده تعطیلی عملی آن باشد.

وی خواستار ارائه پاسخ‌های شفاف و تضمین‌های اجرایی شد و افزود: موضع مسئولان درباره صیانت از کلیت مجموعه چوکا چیست؟ چگونه می‌خواهند تضمین دهند که سایر بخش‌ها، محصولات متنوع و ظرفیت‌های توسعه شرکت آسیب نبیند یا نیمه‌تعطیل نشود؟ تکلیف بخش‌هایی که می‌توانند سودآور باشند چه خواهد شد؟ امنیت شغلی کارگران با چه ضمانت اجرایی حفظ می‌شود؟ آیا مولدسازی به سمت فروش املاک، زمین‌ها و دارایی‌های ارزشمند شرکت خواهد رفت؛ همان دارایی‌هایی که امروز مانع فروش ارزان چوکا هستند؟

امام جمعه تالش با طرح پرسشی صریح تأکید کرد: چه تمهید و تضمینی اندیشیده‌اید تا چوکا دچار «مهندسی مرگ تدریجی» و «کوچک‌سازی هدفمند» نشود؟ دندان طمع نسبت به تنها دلخوشی صنعتی تالش‌ها را بکنید و دور بیندازید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم و گرانی‌ها اشاره کرد و گفت: گرانی‌ها کاری کرده که هر شب، شب یلدا باشد؛ شب‌های دراز و پر از شرمندگی برای پدران و مادرانی که توان تأمین حداقل‌ها برای خانواده خود را ندارند. التهابات بازار و سفره مردم گروگان سوءمدیریت و نفوذ مافیا در گلوگاه‌های اقتصادی است و متأسفانه پاسخگویی جدی هم دیده نمی‌شود.

نورزاد با انتقاد از ضعف نظارت‌ها افزود: چقدر مافیا باید قوی و نظارت‌ها ضعیف باشد که در طول فقط یک هفته، یک کالا سه بار گران شود. همان‌گونه که با تکیه بر نخبگان و جوانان توانمند به قدرت بازدارندگی موشکی و نظامی دست یافتیم، می‌توانیم با استفاده از نخبگان اقتصادی و قطع دست مافیا، ویژه‌خواران و نفوذی‌ها، مشکلات معیشتی و اقتصادی را نیز حل کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: آن مغزی که موشک نقطه‌زن می‌سازد، قطعاً می‌تواند خودروی باکیفیت ملی هم تولید کند. دلسوزان نظام و انقلاب به میدان بیایند و کشور را از سرطان‌های عرصه اقتصاد نجات دهند.

امام جمعه تالش در پایان از دولت و مجلس خواست در تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی سفره مردم، به‌ویژه قشر متوسط، جدیت بیشتری به خرج دهند و گفت: مردم همیشه برای نظام و کشور سنگ تمام گذاشته‌اند؛ اکنون نوبت مسئولان است که برای درمان دردهای این مردم مقاوم و ایثارگر، سنگ تمام بگذارند. برای کشوری به بزرگی ایران با این همه منابع و مواهب خدادادی، التهاب در بازار و معیشت مردم اصلاً توجیه‌پذیر نیست.

انتهای پیام/