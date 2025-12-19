هشدار خطر ریزش سنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی مازندران
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی بهدلیل بارش باران و برف خودداری کنند. ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر خطرناک است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارشهای باران و برف، نسبت به خطر ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی استان هشدار داد.
وی افزود: با توجه به بارش باران و برف، احتمال ریزش سنگ، سقوط قطعات کوه و وقوع رانش زمین در محورهای کوهستانی استان، بهویژه در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر وجود دارد.
سرهنگ عبادی افزود: این شرایط ممکن است منجر به انسداد مقطعی جادهها و کاهش ایمنی تردد شود.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی افزود: ناپایداریهای جوی و بارش برف در محورهای کوهستانی استان ادامه خواهد داشت و رانندگان باید با احتیاط کامل در این مسیرها تردد کنند.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در این محورهای کوهستانی تأکید کرد و گفت: در صورت ضرورت تردد، رانندگان باید با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی ایمن و پرهیز از توقف در نقاط مستعد ریزش، حرکت کنند.
عبادی ادامه داد: همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است و رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو، وضعیت ترمزها و لاستیکهای دارای آج مناسب اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین توصیه کرد: استفاده از لاستیکهای زمستانی و یخشکن در صورت امکان، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد دارد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جادهها اطلاع پیدا کنند و توصیههای پلیس را جدی بگیرند.