به گزارش ایلنا، هادی سینایی به اقدامات انجام شده در راستای بررسی ابعاد این اتفاق اشاره داشته و افزود: موضوع پس از اطلاع، از سوی کارشناسان محیط‌زیست در دست بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها برای مشخص شدن ابعاد حادثه و ارائه گزارش‌های لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.

وی به تبعات این اتفاق اشاره کرده و ادامه داد: در سال‌های اخیر مواردی از تعارض بین حیات‌وحش و جوامع محلی در برخی مناطق استان گزارش شده است. دامداران عشایری و روستایی نقش مهمی در تولید و تأمین فرآورده‌های دامی دارند و وارد آمدن خسارت به دام‌ها می‌تواند معیشت آنان را با مشکل مواجه کند.

