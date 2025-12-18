رئیس روابطعمومی محیطزیست استان خبر داد:
حمله حیوان درنده به دامهای یکی دامدار روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس اداره روابطعمومی و امور رسانه ادارهکل حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی حمله یک حیوان درنده به دامهای یکی از دامداران مناطق روستایی این استان، تعدادی از دامها تلف شدند. این حادثه در یکی از روستاهای تابعه بخش دمچنار ازتوابع شهرستان بویراحمد اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، هادی سینایی به اقدامات انجام شده در راستای بررسی ابعاد این اتفاق اشاره داشته و افزود: موضوع پس از اطلاع، از سوی کارشناسان محیطزیست در دست بررسی قرار گرفته است. بررسیها برای مشخص شدن ابعاد حادثه و ارائه گزارشهای لازم به دستگاههای ذیربط در حال انجام است.
وی به تبعات این اتفاق اشاره کرده و ادامه داد: در سالهای اخیر مواردی از تعارض بین حیاتوحش و جوامع محلی در برخی مناطق استان گزارش شده است. دامداران عشایری و روستایی نقش مهمی در تولید و تأمین فرآوردههای دامی دارند و وارد آمدن خسارت به دامها میتواند معیشت آنان را با مشکل مواجه کند.