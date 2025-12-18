به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: با اقدامات انجام شده از سوی نیروهای خدماتی و عوامل راهداری و جاده‌ای در استان مرکزی تمامی محورهای مواصلاتی این استان باز است و تاکنون هیچ مسیری در استان مسدود نشده است.

وی ادامه داد: محورهای همدان - الیگودرز، تفرش - فرمهین و گردنه نقره‌کمر، دلیجان، نراق، اردهال، شازند - ازنا و محور زالیان بیشترین بارش برف سنگین را داشته‌اند و عملیات‌های برف‌روبی گسترده‌ای در این مسیرها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: به رانندگان توصیه می‌شود تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و در سفرها احتیاط را رعایت کنند. آگاهی از وضعیت مسیر پیش از آغاز سفر، باید مورد توجه قرار بگیرد.

