لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی استان مرکزی / رانندگان تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند

به گزارش ایلنا، روح‌اله آشوری افزود: هم‌اکنون وضعیت محورهای مواصلاتی استان مرکزی به ویژه گردنه‌ها با بارش خفیف برف همراه است به طوری که سطح محورها خیس و لغزنده است. بر این اساس رانندگان باید نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: شب گذشته محور مواصلاتی نراق در شهرستان دلیجان به دلیل بوران، کولاک و افت دما به صورت مقطعی تحت کنترل قرار گرفته بود. با تلاش عوامل راهداری، در حال حاضر تردد در این محور به صورت روان انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: تمامی مسیرها، جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان نمک‌پاشی شده و تیم‌های پلیس راه و راهداری در آمادگی کامل برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای قرار دارند.

آشوری تصریح کرد: ضروری است رانندگان هنگام سفر در جاده‌های استان مرکزی حتماً تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به سرعت مطمئنه، در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

