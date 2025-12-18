به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: روز گذشته یک جوان در روستای پشت‌کوه از توابع شهرستان باشت بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد. همچنین امروز در 3 حادثه گازگرفتگی با گاز مونوکسیدکربن در مناطق امیرآباد بابکان، تل‌خسرو و سپیدار سیوکی از توابع شهرستان بویراحمد 21 نفر مصدوم شدند.

وی به تعداد فوت‌شدگان و مسمومان گازگرفتگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان 4 نفر به دلیل گازگرفتگی جان باخته‌اند و بیش از 100 نفر نیز بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن راهی بیمارستان شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد بر رعایت اصول ایمنی وسایل گازسوز تأکید کرده و اظهار داشت: برای پیشگیری از حوادث گازگرفتگی ضرورت دارد وضعیت دودکش‌ بخاری‌ها هرچند روز یک‌بار بررسی شود.

غفارفرد به رعایت نکات ایمنی در هنگام حادثه گازگرفتگی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: اگر فردی دچار گازگرفتگی شد، اطرافیان باید بلافاصله وسیله گرمایشی را خاموش کنند، بیمار را از محیط مسموم شده با گاز منوکسیدکربن خارج کرده و با اورژانس تماس گرفته شود.

