خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان قم خبر داد:

3 مورد حادثه گازگرفتگی و مصدومیت 7 نفر در یک روز

3 مورد حادثه گازگرفتگی و مصدومیت 7 نفر در یک روز
کد خبر : 1729615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم به وقوع چندین حادثه گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی یک 33 مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) در نقاط مختلف این استان اتفاق افتاد و 7 نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باقری به نخستین مأموریت اورژانس در این زمینه اشاره داشته و افزود: بامداد امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منطقه مبارک‌آباد قم به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد. در این حادثه، یک خانم 30 ساله و یک آقای 35 ساله دچار مسمومیت شده بودند و با اعزام ۲ دستگاه آمبولانس و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی به حادثه مشابه در منطقه پردیسان به دلیل بخاری بدون دودکش اشاره کرده و ادامه داد: دقایقی بعد حادثه مشابهی در منطقه پردیسان شهر قم اتفاق افتاد که بررسی‌ها نشان می‌داد، علت گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، به دلیل استفاده از بخاری بدون دودکش در فضای بسته بوده است. در این مأموریت نیز یک نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم اظهار داشت: ساعاتی بعد گزارشی از گازگرفتگی در شهرک مسکونی خاطره واقع در منطقه قلعه‌چم دریافت شد که این اتفاق نیز یک خانم 38 ساله به همراه 3 کودک 13، 10 و یک ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکوسیدکربن شده بودند. مصدومان این حادثه نیز پس از انجام اقدام های درمانی اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

باقری تصریح کرد: خوشبختانه در هیچ یک از این حوادث، مورد فوت یا بدحالی شدید گزارش نشده است. استفاده از بخاری‌های بدون دودکش و وسایل گرمایشی غیراستاندارد در محیط‌های بسته، از مهم‌ترین عوامل بروز مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است. شهروندان باید با اطمینان از نصب صحیح دودکش‌ها، تهویه مناسب محیط و استاندارد بودن وسایل گرمایشی، از بروز چنین حوادث خطرناکی پیشگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری