3 مورد حادثه گازگرفتگی و مصدومیت 7 نفر در یک روز

به گزارش ایلنا، محمدرضا باقری به نخستین مأموریت اورژانس در این زمینه اشاره داشته و افزود: بامداد امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منطقه مبارک‌آباد قم به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد. در این حادثه، یک خانم 30 ساله و یک آقای 35 ساله دچار مسمومیت شده بودند و با اعزام ۲ دستگاه آمبولانس و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی به حادثه مشابه در منطقه پردیسان به دلیل بخاری بدون دودکش اشاره کرده و ادامه داد: دقایقی بعد حادثه مشابهی در منطقه پردیسان شهر قم اتفاق افتاد که بررسی‌ها نشان می‌داد، علت گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، به دلیل استفاده از بخاری بدون دودکش در فضای بسته بوده است. در این مأموریت نیز یک نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم اظهار داشت: ساعاتی بعد گزارشی از گازگرفتگی در شهرک مسکونی خاطره واقع در منطقه قلعه‌چم دریافت شد که این اتفاق نیز یک خانم 38 ساله به همراه 3 کودک 13، 10 و یک ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکوسیدکربن شده بودند. مصدومان این حادثه نیز پس از انجام اقدام های درمانی اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

باقری تصریح کرد: خوشبختانه در هیچ یک از این حوادث، مورد فوت یا بدحالی شدید گزارش نشده است. استفاده از بخاری‌های بدون دودکش و وسایل گرمایشی غیراستاندارد در محیط‌های بسته، از مهم‌ترین عوامل بروز مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است. شهروندان باید با اطمینان از نصب صحیح دودکش‌ها، تهویه مناسب محیط و استاندارد بودن وسایل گرمایشی، از بروز چنین حوادث خطرناکی پیشگیری کنند.

