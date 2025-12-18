وزیر کار از بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه به همراه نوذری استاندار، عباس بیگدلی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی، سلمانی فرماندار تاکستان، انصاری مدیرکل تامین اجتماعی، از بیمارستان ۱۰۴ تختخوابی تامین اجتماعی تاکستان بازدید کرد.

علی اکبری رییس بیمارستان ۱۰۴ تختخوابی تأمین اجتماعی تاکستان با ارائه گزارشی از خدمات ارایه شده، گفت: این بیمارستان با ۳۰ سال قدمت خوشنام است و در همه برهه های زمانی خدمت رسانی درمانی و سرویس مناسب داده است.

وی افزود: طرح توسعه و نوسازی بیمارستان در چهار بخش اورژانس، دیالیز و لنژری و انبارداری در دست اجراست که به حمایت وزارتخانه و استاندار نیاز دارد.

این مسئول گفت: سالانه بیش از ۱۳۰ هزار مراجعه کننده داریم که ۱۰ هزار نفر بستری شده و ۶ هزار جراحی داریم و نوسازی این بیمارستان بایستی در اولویت باشد‌.

علی اکبری تصریح کرد: تنها بیمارستانی بودیم و شش تخت دیالیز داشتیم و خدمات می دادیم که مستهلک شده اما فضای بخش دیالیز استاندارد نیست و حمایت برای ایجاد فضای ویژه می خواهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۴ بیمار دیالیزی داریم که در سالیان قبل آمار ما تا ۵۵ بیمار هم بود و ماهانه ۴۰۰ جلسه خدمات دیالیز داده می شود.

در این بازدید وزیر کار برای مساعدت در نوسازی بیمارستان قول مساعدت داد.

وزیر با اهدای شاخه های گل از پرستاران و کادر درمانی بیمارستان تاکستان تجلیل کرد.