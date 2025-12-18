کشته شدن مرد ۵۰ ساله قزوینی بر اثر منوکسید کربن

به گزارش ایلنای قزوین و به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین، این حادثه دقایقی پیش به اطلاع اورژانس ۱۱۵ رسید که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نیارک به محل حادثه اعزام شد.

این گزارش اضافه کرد: با رسیدن عوامل اورژانس به محل حادثه، مشاهده شد مردی ۵۰ ساله با گازگرفتگی روبرو شده که با توجه به حضور به‌ موقع تیم امدادی، فرد حادثه‌ دیده فاقد علایم حیاتی بوده و تلاش برای احیای وی ثمری به همراه نداشت.

این روابط عمومی بار دیگر بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ ویژه در فصل سرما تاکید کرده و از شهروندان استان قزوین خواست تا نسبت به رعایت موارد ایمنی از جمله نصب دودکش‌های استاندارد و تهویه مناسب محیط پیرامونی خود اطمینان حاصل کنند.

یوسف اکبری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیش از این نیز از فوت پنج شهروند استان براثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود.

گفتنی است، گاز منوکسید کربن، گازی بی‌بو و بی‌رنگ است که معمولا بر اثر نقص در سیستم‌های گرمایشی و تهویه غیراستاندارد تولید می‌شود و در صورت استنشاق، می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به مرگ شود.