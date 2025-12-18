خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته شدن مرد ۵۰ ساله قزوینی بر اثر منوکسید کربن

کشته شدن مرد ۵۰ ساله قزوینی بر اثر منوکسید کربن
کد خبر : 1729568
لینک کوتاه کپی شد.

گازگرفتگی ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن جان مرد ۵۰ ساله قزوینی در بخش طارم سفلی را گرفت.

به گزارش ایلنای قزوین و به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین، این حادثه دقایقی پیش به اطلاع اورژانس ۱۱۵ رسید که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نیارک به محل حادثه اعزام شد.

این گزارش اضافه کرد: با رسیدن عوامل اورژانس به محل حادثه، مشاهده شد مردی ۵۰ ساله با گازگرفتگی روبرو شده که با توجه به حضور به‌ موقع تیم امدادی، فرد حادثه‌ دیده فاقد علایم حیاتی بوده و تلاش برای احیای وی ثمری به همراه نداشت.

این روابط عمومی بار دیگر بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ ویژه در فصل سرما تاکید کرده و از شهروندان استان قزوین خواست تا نسبت به رعایت موارد ایمنی از جمله نصب دودکش‌های استاندارد و تهویه مناسب محیط پیرامونی خود اطمینان حاصل کنند.

یوسف اکبری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیش از این نیز از فوت پنج شهروند استان براثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود.

گفتنی است، گاز منوکسید کربن، گازی بی‌بو و بی‌رنگ است که معمولا بر اثر نقص در سیستم‌های گرمایشی و تهویه غیراستاندارد تولید می‌شود و در صورت استنشاق، می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به مرگ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری