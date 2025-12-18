به گزارش ایلنا، علیرضا امیری در تشریح آخرین وضعیت راه‌های استان پس از آغاز بارش‌های اخیر، از فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های لجستیکی و انسانی خبر داد.

امیری با اشاره به پیش‌بینی انباشت قابل توجه برف، اظهار داشت: بلافاصله پس از آغاز بارش‌ها، بیش از ۸۰۰ راهدار در قالب نیروهای عملیاتی در ۷۰ راهدارخانه استان مستقر شده و عملیات پاکسازی و بازگشایی محورها را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: ستادهای بحران راهداری در تمامی مناطق استان به حالت آماده‌باش کامل درآمده و عملیات پاکسازی و بازگشایی جاده‌ها با جدیت در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس با تأیید تداوم شرایط جوی در برخی محورها، خاطرنشان ساخت: علیرغم بارش شدید برف در مسیرهای مهمی نظیر سپیدان – اقلید، سپیدان – یاسوج و سایر جاده‌های کوهستانی، با تلاش شبانه‌روزی راهداران، این محورها باز بوده و تردد وسایل نقلیه در جریان است.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت خدمات‌رسانی به مسافران در شرایط اضطراری تأکید کرد و افزود: در کنار عملیات فنی پاکسازی مسیرها، تیم‌های امداد و خدمات‌رسانی در محل‌های حساس و نقاطی که خودروها به دلیل شرایط جوی متوقف شده‌اند، مستقر شده‌اند و اقدام به توزیع بسته‌های غذایی گرم، چای، نوشیدنی و پتو برای تأمین نیازهای اولیه در راه ماندگان نموده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم حضور نیروها، گفت: عملیات پاکسازی و یخ‌زدایی به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت و نیروهای راهداری استان فارس تا زمان بازگشایی کامل و ایمن تمامی مسیرها، از سطح جاده‌ها جدا نخواهند شد.

