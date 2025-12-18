خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبرداد؛

تداوم عملیات برف‌روبی در محورهای کوهستانی فارس/ تردد با تلاش شبانه‌روزی راهداران جریان دارد

تداوم عملیات برف‌روبی در محورهای کوهستانی فارس/ تردد با تلاش شبانه‌روزی راهداران جریان دارد
کد خبر : 1729502
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس، از بسیج کامل تمامی نیروها و تجهیزات خبر داد و گفت: با استقرار بیش از ۸۰۰ راهدار در ۷۰ راهدارخانه، عملیات بازگشایی و امدادرسانی به مسافران در محورهای برف‌گیر استان پهناور فارس به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری در تشریح آخرین وضعیت راه‌های استان پس از آغاز بارش‌های اخیر، از فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های لجستیکی و انسانی خبر داد.

امیری با اشاره به پیش‌بینی انباشت قابل توجه برف، اظهار داشت: بلافاصله پس از آغاز بارش‌ها، بیش از ۸۰۰ راهدار در قالب نیروهای عملیاتی در ۷۰ راهدارخانه استان مستقر شده و عملیات پاکسازی و بازگشایی محورها را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: ستادهای بحران راهداری در تمامی مناطق استان به حالت آماده‌باش کامل درآمده و عملیات پاکسازی و بازگشایی جاده‌ها با جدیت در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس با تأیید تداوم شرایط جوی در برخی محورها، خاطرنشان ساخت: علیرغم بارش شدید برف در مسیرهای مهمی نظیر سپیدان – اقلید، سپیدان – یاسوج و سایر جاده‌های کوهستانی، با تلاش شبانه‌روزی راهداران، این محورها باز بوده و تردد وسایل نقلیه در جریان است.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت خدمات‌رسانی به مسافران در شرایط اضطراری تأکید کرد و افزود: در کنار عملیات فنی پاکسازی مسیرها، تیم‌های امداد و خدمات‌رسانی در محل‌های حساس و نقاطی که خودروها به دلیل شرایط جوی متوقف شده‌اند، مستقر شده‌اند و اقدام به توزیع بسته‌های غذایی گرم، چای، نوشیدنی و پتو برای تأمین نیازهای اولیه در راه ماندگان نموده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم حضور نیروها، گفت: عملیات پاکسازی و یخ‌زدایی به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت و نیروهای راهداری استان فارس تا زمان بازگشایی کامل و ایمن تمامی مسیرها، از سطح جاده‌ها جدا نخواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری