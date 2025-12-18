راه ارتباطی ۴۳ روستای مازندران مسدود شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت: بارش برف دیروز و بامداد امروز سبب مسدود شدن ۷۱ راه روستایی شده بود که با تلاش عوامل راهداری راه ارتباطی ۲۸ روستا بازگشایی شده است.

حسینعلی‌محمدی افزود: راه دسترسی به ۴۳ روستا که برخی از آنان خالی از سکنه هستند همچنان مسدود است.

وی با بیان اینکه راه‌های مسدود شده روستایی تا عصر امروز بازگشایی می‌شوند، ادامه داد: بیشترین میزان انسداد راه‌های روستایی در شهرستان‌های رامسر، تنکابن، بابل، سواکوه و چالوس است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: نیرو‌های امدادی، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان همچنان در آماده‌باش کامل هستند و تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر مسیر‌های مسدود شده بازگشایی شود.

وی از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

