آخرین جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان

امروز نیز همانند روزهای و ماه‌های گذشته تعدادی از شهرهای خوزستان با پدیده آلودگی هوا مواجه هستند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر خرمشهر ۱۵۹ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم این شهر است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۴۰، اهواز ۱۱۱، دشت آزادگان ۱۱۶ و هویزه ۱۱۱ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

این شاخص در شهر‌های اندیمشک، بهبهان، شادگان، شوش، ماهشهر و مسجدسلیمان قابل قبول ارزیابی شده است.

هوا در ایذه، دزفول، رامهرمز و هندیجان پاک گزارش شده است.

