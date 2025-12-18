به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری در این خصوص گفت: براساس جلسه ۲۷ آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجم مرداد به عنوان روز ملی کرمانشاه مصوب شده و از طرف این شورا برای درج در تقویم رسمی کشور به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ شده و انشاالله در تقویم جدید کشور در سال آتی درج خواهد شد.

تیموری با بیان اینکه پنجم مرداد همزمان با سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد به عنوان روز ملی کرمانشاه انتخاب شده، افزود: از هم اکنون برنامه ریزی فرهنگی هنری برای این روز تدارک خواهیم دید.

وی این اتفاق را گامی ارزشمند برای استان کرمانشاه دانست و گفت: از همه کسانی که در سالهای گذشته پیگیر این موضوع بودند به ویژه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان و استاندار کرمانشاه و دیگر اعضاء شورا و به ویژه اهالی رسانه تقدیر می‌کنم.

