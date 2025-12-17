به گزارش ایلنا، مهدی میقانی به دلایل اجرای ممنوعیت تردد کشنده‌ها در این محور اشاره داشته و افزود: گردنه اسدلی به علت بارش برف، لغزنده است و محدودیت تردد کشنده‌ها به منظور تسهیل و ایمن‌سازی ترددها اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: تردد در گردنه اسدلی با زنجیرچرخ میسر است. در این راستا از مسافران و رانندگان تقاضا می‌شود هشدارهای ایمنی و توصیه‌های پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان‌شمالی اظهار داشت: رانندگان پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جاده‌ها، انسداد یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی از طریق سامانه 141 مرکز مدیریت راه‌ها مطلع شوند.

میقانی تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات رسان استان خراسان‌شمالی با هشدار سطح نارنجی به حالت آماده باش درآمده و در حادثه‌های احتمالی امداد می‌رساندند. آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان هفته ادامه دارد.

