مدیرکل راهداری استان خبر داد:

ممنوعیت تردد کشنده‌ها در گردنه اسدلی خراسان شمالی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان‌شمالی گفت: تردد کشنده‌ها در گردنه اسدلی در محور بجنورد - اسفراین به علت بارش برف تا اطلاع بعدی ممنوع است. این ممنوعیت با هماهنگی پلیس راه استان اعمال شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی میقانی به دلایل اجرای ممنوعیت تردد کشنده‌ها در این محور اشاره داشته و افزود: گردنه اسدلی به علت بارش برف، لغزنده است و محدودیت تردد کشنده‌ها به منظور تسهیل و ایمن‌سازی ترددها اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: تردد در گردنه اسدلی با زنجیرچرخ میسر است. در این راستا از مسافران و رانندگان تقاضا می‌شود هشدارهای ایمنی و توصیه‌های پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان‌شمالی اظهار داشت: رانندگان پیش از حرکت، از آخرین وضعیت جاده‌ها، انسداد یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی از طریق سامانه 141 مرکز مدیریت راه‌ها مطلع شوند.

میقانی تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات رسان استان خراسان‌شمالی با هشدار سطح نارنجی به حالت آماده باش درآمده و در حادثه‌های احتمالی امداد می‌رساندند. آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان هفته ادامه دارد. 

