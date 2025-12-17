جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر داد:
افزایش جادههای مسدود شده استان خراسان رضوی به 7 مسیر
جانشین فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی گفت: به دلیل وقوع برف و کولاک شدید 4 جاده اصلی دیگر شامگاه چهارشنبه 26 آذر ماه در این استان مسدود شد و تعداد محورهای اصلی بسته استان به 7 مسیر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: جادههای بردسکن - سبزوار محدوده مسیر البلاغ، قوچان - سرولایت و مشهد - کلات از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود شده بود.
وی ادامه داد: همچنین جاده ترانزیتی قوچان - درگز و محورهای کاشمر - کوهسرخ - نیشابور، تربتجام - صالحآباد و بزرگراه تربت حیدریه - باغچه به دلیل کولاک شدید و عدم ایمنی کافی ساعتی پیش مسدود اعلام شده است.
جانشین فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی به فعالیت نیروهای خدماترسان در این محورها اشاره کرده و اظهار داشت: همکاران پلیس راه و راهداری با وجود تداوم بارش ها تا بازگشایی این مسیرها به فعالیت ادامه خواهند داد.
سرهنگ سعیدی یگانه به تداوم بارش برف در استان خراسان رضوی اشاره داشته و تصریح کرد: هواشناسی این استان در پی بارش برف از عصر چهارشنبه 26 آذر ماه تا اواخر روز شنبه 29 آذر ماه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرده است.