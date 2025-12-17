«خادمیاران شهدا»؛ بنیادی برای حفاظت از فرهنگ ایثار و تکریم خانواده شهدا
مشاور رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد خادمیاران شهدا، به همت فرزندان شهدا و با هدف حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمتگزاری به خانواده شهدا تشکیل شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم باصری در جمع خبرنگاران اصفهان با اشاره به اینکه این بنیاد پنج سال پیش با مرکزیت اصفهان تشکیل شده است، افزود: عمده فعالیتهای این بنیاد در تکریم خانواده شهدا، خدمتگزاری به مادران و پدران شهید و پیگیری مشکلات و خواستههای آنهاست.
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات برجسته این بنیاد در سال جاری برگزاری رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو» با رویکرد هوش مصنوعی بود که دستاوردهای معنوی بسیاری به همراه داشت.
مشاور رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: یکی از این دستاوردها، گردآوری آثار هنری و محتوایی از شهدا با بهرهگیری از ابزارهای نوین است.
وی یادآور شد: این بنیاد در تلاش است تا با زبان هنر و با جذابیت در شأن شهدا، نسل نوجوان و جوان امروزی را با مفاهیم دفاع مقدس و اهداف شهدا در حفظ و حراست از میهن اسلامی آشنا کند.
قائممقام بنیاد خادمیاران شهدای کشور نیز در این نشست با اشاره به سابقه تشکیل این بنیاد در کشور با مرکزیت اصفهان گفت: در زمان حاضر در تمام استانهای کشور این بنیاد دایر است و به خدمترسانی به خانواده شهدا میپردازد.
مهدی حاجیان افزود: این بنیاد در قالب ۱۶ فعالیت با کسب سه مجوز از وزارت کشور، بنیاد شهید و سپاه فعال است و برنامههای ویژه و نوین برای احترام گذاری به مادران و پدران شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل نوجوان امروز در دستور کار دارد.
وی یادآور شد: بهتازگی نخستین «رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو» با بهرهگیری از هوش مصنوعی در اصفهان برگزار شد که ۱۷۸ اثر ارزشمند از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این رویداد دریافت شد.
قائممقام بنیاد خادمیاران شهدای کشور افزود: در این رویداد با زبان فناوری، آثار ارزشمندی ازبازآفرینی چهره و صداهای شهدا تا تولید محتوای هنری و رسانهای تولید شد.
وی یادآور شد: در این راستا نخستین بازارگاه (پلتفرم) تولید آثار فرهنگی در عرصه شهادت با عنوان «نماسا» در این بنیاد ایجاد شده و بهزودی رونمایی خواهد شد که در آن افراد و نهادهای مختلف میتوانند سفارش تولید آثار خود را برای متحرکسازی تصویر یک شهید ثبت و دریافت کنند.