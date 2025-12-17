پیست اسکی فریدونشهر پایان هفته تعطیل است
رئیس هیأت اسکی استان اصفهان از تعطیلی پیست اسکی فریدونشهر در آخر هفته خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمود یسلیانی رئیس هیأت اسکی و ورزشهای زمستانی استان اصفهان اظهار داشت: میزان بارش برف برای بازگشایی پیست اسکی فریدونشهر به حد استاندارد رسیده است و مسؤولان فنی شرکت توسعه و عمران فریدونشهر در پیست در حال آمادهسازی و تجهیز کردن وسایل و دستگاهها هستند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط آبوهوایی امکان بازگشایی پیست وجود ندارد و پیست اسکی فریدونشهر آخر هفته تعطیل خواهد بود.
یسلیانی در پایان گفت: از علاقهمندان خواهشمندیم با توجه به عدم بازگشایی، تا اطلاع ثانوی به پیست اسکی فریدونشهر مراجعه نکنند.