پیست اسکی فریدونشهر پایان هفته تعطیل است

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمود یسلیانی رئیس هیأت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان اصفهان اظهار داشت: میزان بارش برف برای بازگشایی پیست اسکی فریدونشهر به حد استاندارد رسیده است و مسؤولان فنی شرکت توسعه و عمران فریدونشهر در پیست در حال آماده‌سازی و تجهیز کردن وسایل و دستگاه‌ها هستند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی امکان بازگشایی پیست وجود ندارد و پیست اسکی فریدونشهر آخر هفته تعطیل خواهد بود.

یسلیانی در پایان گفت: از علاقه‌مندان خواهشمندیم با توجه به عدم بازگشایی، تا اطلاع ثانوی به پیست اسکی فریدونشهر مراجعه نکنند.

