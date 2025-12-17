پیدا شدن جسد دختر قربانی شده در سیل رویدر استان هرمزگان

به گزارش ایلنا، منصور ختو در این رابطه افزود: این دختر به همراه خواهر خردسال و پدر و مادر خود حدود ساعت 16 روز گذشته 25 آذر ماه در کنار رودخانه فصلی کروئیه دچار لغزش شده و به درون آب سقوط کرده بود.

وی به تشریح جزئیات این حادثه دلخراش پرداخته و در این خصوص ادامه داد: دختر 5 ساله این خانواده با تلاش پدر و مادر و کمک مردم نجات یافته بود، اما کودک ۹ ساله آنها به علت شدت جریان آب غرق شده بود.

بخشدار رویدر بندرخمیر اظهار داشت: پیکر این کودک 9 ساله با تلاش نیروهای مردمی و همچنین امدادگران جمعیت هلال‌احمر، پس از آبنمای روستای کروئیه و در حوالی روستای نیکان و رودبار قدیم کشف شد.

ختو به تداوم بارندگی‌ها و در پی آن طغیان رودخانه‌های فصلی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در زمان بارندگی به هیچ وجه به حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات نروند.

وی به وضعیت شرایط جوی استان هرمزگان اشاره کرده و بیان داشت: موج بارش‌ها در این استان از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تا روز جمعه 28 آذرماه ادامه دارد. در این راستا هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.

