موسی کاظمی مدیر حراست شهرداری رشت شد+ تصاویر معارفه

به گزارش ایلنا از رشت، موسی کاظمی طی حکمی با تایید مدیرکل حراست استانداری گیلان از سوی رحیم شوقی شهردار رشت به عنوان مدیر حراست شهرداری رشت منصوب و معرفی شد.

شهردار رشت در این حکم، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اسماعیل رحمتی در طول چهار سال گذشته، موسی کاظمی را به عنوان جایگزین وی منصوب کرد.

در آیین معارفه مدیر جدید حراست شهرداری رشت با حضور مهرجو مدیرکل حراست استانداری و پرسنل حراست شهرداری رشت، بر ضرورت ارتقای نظارت، صیانت از سرمایه‌های انسانی و سازمانی و همچنین تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه حراست تأکید شد.

کاظمی پیش از این مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان بوده است.

