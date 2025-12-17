مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خبر داد:
فعالیت 176 فروشگاه مجاز عرضه سموم در استان مرکزی / موارد تخلف بسیار محدود است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 176 فروشگاه مجاز عرضه آفتکشها و سموم کشاورزی در این استان فعال هستند که بیشترین آنها با 50 واحد در شهرستان اراک قرار دارد. این واحدها به طور مستمر تحت پایش و بازرسی قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، قاسم قدمی افزود: نظارت بر داروخانههای گیاهپزشکی در غالب یک مانور با مشارکت سازمان نظام مهندسی، تعزیرات، پلیس اماکن و مدیریت حفظ نباتات انجام شد. هدف اصلی این پایشها شناسایی و برخورد با تخلفات از جمله عرضه سموم قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز است.
وی ادامه داد: مانور بازدید از داروخانههای گیاهپزشکی شهرستان اراک با هدف بررسی عرضه سموم و بررسی و مواردی از جمله تأسیس فروشگاه و پروانه مسئول فنی و اعتبار، ثبت سموم در سامانه مانیتورینگ، سموم تاریخ گذشته، سموم منسوخ شده و اجتناب از فروش سم فسفردوزنگ، قرص برنج و سموم قاچاق و تقلبی انجام شد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به چگونگی فرایند برگزاری مانورهای بازدید از داروخانههای گیاهپزشکی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مانور بررسی تخلف داروخانههای گیاهپزشکی و مراکز فروش سموم به صورت دورهای برگزار شده است و نظارتها نیز به صورت مستمر انجام میشود.
قدمی تصریح کرد: موارد تخلف در استان مرکزی بسیار محدود است. بیشتر موارد تخلف به اهمالکاریهای جزئی مانند آفتکش تاریخ گذشته مربوط میشود که با برخورد قانونی مواجه شده است. اکثر فروشندگان سموم در این استان کارشناسان متخصص هستند و همین موضوع موجب کاهش تخلفات شده است.
وی به استفاده کشاورزان استان مرکزی از سموم اشاره کرده و بیان داشت: آموزشهای لازم از طریق دستورالعملها، اطلاعیهها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی ارائه میشود. در این راستا به بهرهبرداران توصیه شده است میزان و تاریخ مصرف سموم را به ویژه در محصولات تازهخوری مانند خیار و گوجه رعایت کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: پایش محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین توسط دانشگاه علوم پزشکی و آزمایشگاههای همکار انجام میشود. طبق گزارش اخیر سازمان غذا و دارو، در نمونههای بررسی شده این استان باقیمانده سم مشاهده نشده است.
قدمی به دیگر تصمیمات اتخاذ شده در راستای آنالیز گلخانهها و محصولات آنها اشاره کرده و ابراز داشت: مقرر شده است نمونهبرداری مشترکی از گلخانههای شهرستانهای اراک، ساوه و خمین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شود و نتایج آنالیز به مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ارائه گردد.