مواجه 90 درصد محورهای مواصلاتی استان مرکزی با بارش برف و باران / پرهیز از سفرهای غیرضروری

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: محورهای جنوبی استان مرکزی به ویژه محورهای زالیان، محلات و نراق در حال حاضر با بارش شدید برف مواجه هستند. در این رابطه نیروهای راهداری به صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور دارند.

وی به شرایط ترافیکی و یخ‌زدگی مسیرهای منتهی به آزادراه‌ها اشاره کرده و ادامه داد: 250 دستگاه ماشین‌آلات راهداری در سطح استان مرکزی مستقر شده است. تلاش می‌شود تا سطح مسیرهای جاده‌ای مناسبی برای تردد مسافران فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: نیاز است شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. در صورت الزام به سفر، تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و استفاده از سامانه 141 را فراموش نکنند.

