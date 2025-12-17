خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبر داد؛

مواجه 90 درصد محورهای مواصلاتی استان مرکزی با بارش برف و باران / پرهیز از سفرهای غیرضروری

مواجه 90 درصد محورهای مواصلاتی استان مرکزی با بارش برف و باران / پرهیز از سفرهای غیرضروری
کد خبر : 1729252
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: 90 درصد محورهای مواصلاتی این استان درگیر بارش برف و باران هستند و تقریباً تمامی جاده‌های استان با بارندگی مواجه هستند. در این راستا نگرانی از بابت حضور نیروهای راهداری وجود ندارد.

به گزارش ایلنا،   روح‌اله محسن‌زاده افزود: محورهای جنوبی استان مرکزی به ویژه محورهای زالیان، محلات و نراق در حال حاضر با بارش شدید برف مواجه هستند. در این رابطه نیروهای راهداری به صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور دارند.

وی به شرایط ترافیکی و یخ‌زدگی مسیرهای منتهی به آزادراه‌ها اشاره کرده و ادامه داد: 250 دستگاه ماشین‌آلات راهداری در سطح استان مرکزی مستقر شده است. تلاش می‌شود تا سطح مسیرهای جاده‌ای مناسبی برای تردد مسافران فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: نیاز است شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. در صورت الزام به سفر، تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و استفاده از سامانه 141 را فراموش نکنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری