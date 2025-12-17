قاتل مرد ۴۱ ساله در فسا دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ لطف‌الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی قتل مردی ٤١‌ساله توسط یکی از بستگانش در مجاورت دادگستری شهرستان فسا، دستگیری متهم با تشکیل سه گروه ویژه از کارآگاهان، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری قاتل آغاز کردند و مطلع شدند که متهم در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان فسا خود را مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی فسا تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضایی جهت دستگیری قاتل به آن روستا اعزام و پس از اقدامات فنی مطلع شدند که برادران مقتول با قاتل درگیر و با اسلحه کمری وی را مجروح و قصد فرار از صحنه دارند.

محمدی ادامه داد: ماموران سریعا وارد عمل و موفق شدند قاتل ٣٧‌ساله و ٢ نفر از برادران مقتول که قاتل را مجروح کرده بودند را دستگیر و دو قبضه اسلحه کلت و شکاری را کشف کنند.

رئیس پلیس فسا با اشاره به اینکه قاتل در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارد. دیگر افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، همچنین تصریح کرد: از احساس مسئولیت شهروندان که خود را در حفظ امنیت جامعه سهیم می‌دانند و با پلیس همکاری می‌کنند، تشکر و قدردانی می کنم.

