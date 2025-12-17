خبرگزاری کار ایران
قاتل مرد ۴۱ ساله در فسا دستگیر شد

قاتل مرد ۴۱ ساله در فسا دستگیر شد
کد خبر : 1729155
فرمانده انتظامی فسا گفت: فردی که دو روز قبل، یکی از بستگان خود را در اطراف پارکینگ دادگستری فسا به قتل رسانده بود، شب گذشته دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ لطف‌الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی قتل مردی ٤١‌ساله توسط یکی از بستگانش در مجاورت دادگستری شهرستان فسا، دستگیری متهم با تشکیل سه گروه ویژه از کارآگاهان، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری قاتل آغاز کردند و مطلع شدند که متهم در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان فسا خود را مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی فسا تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضایی جهت دستگیری قاتل به آن روستا اعزام و پس از اقدامات فنی مطلع شدند که برادران مقتول با قاتل درگیر و با اسلحه کمری وی را مجروح و قصد فرار از صحنه دارند.

محمدی ادامه داد: ماموران سریعا وارد عمل و موفق شدند قاتل ٣٧‌ساله و ٢ نفر از برادران مقتول که قاتل را مجروح کرده بودند را دستگیر و دو قبضه اسلحه کلت و شکاری را کشف کنند.

رئیس پلیس فسا با اشاره به اینکه قاتل در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارد. دیگر افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، همچنین تصریح کرد: از احساس مسئولیت شهروندان که خود را در حفظ امنیت جامعه سهیم می‌دانند و با پلیس همکاری می‌کنند، تشکر و قدردانی می کنم. 

انتهای پیام/
