برق گرفتگی، شایع ترین خطر در زمان بارندگی و طوفان

​به گزارش ایلنا، محمد علی پور درباره افزایش احتمال خطر برق گرفتگی در هنگام بارندگی‌های شدید، جاری شدن سیل و وقوع آبگرفتگی اظهارکرد: آب رسانای جریان الکتریکی است، از این رو در شرایطی که احتمال مجاورت آب و برق افزایش می یابد، خطر برق گرفتگی افراد نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط بارانی و برفی به دلیل مرطوب بودن محیط و زمین همه اجسام نزدیک شبکه های برق مانند درختان حالت رسانا پیدا کرده و ممکن است موجب برق گرفتگی شوند، بنابراین مردم باید توصیه های ایمنی را به منظور جلوگیری از برق گرفتگی جدی بگیرند.

سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع، سقوط اجسام خارجی مانند درختان بر روی شبکه موجب پارگی و سقوط آن بر روی زمین شده که لازم است همه شهروندان از محل فاصله گرفته و سریعاً با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ تماس بگیرند.

این مقام مسئول تاکید کرد: به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، مردم از نزدیک شدن و دست زدن به دکل ها و پایه های برق، تابلوهای برق و کلیه تاسیسات برقی که در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب کنند.

علی پور با بیان اینکه خطر برق گرفتگی برای خردسالان و کودکان جدی تر بوده و لازم است مراقبت های بیشتری توسط والدین در این زمینه انجام پذیرد، یادآورشد: شهروندان به منظور جلوگیری از آسیب به لوازم برقی در هنگام بارندگی و صاعقه شدید، وسایل الکترونیکی را از مدار برق خارج کرده و در هنگام بارش باران در صورت مشاهده جرقه روی تجهیزات شبکه برق بلافاصله با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ تماس بگیرند.

