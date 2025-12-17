خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول مطرح کرد؛

برق گرفتگی، شایع ترین خطر در زمان بارندگی و طوفان

برق گرفتگی، شایع ترین خطر در زمان بارندگی و طوفان
کد خبر : 1729137
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برق گرفتگی را شایع ترین خطر در زمان بارندگی و طوفان عنوان کرد.

​به گزارش ایلنا، محمد علی پور درباره افزایش احتمال خطر برق گرفتگی در هنگام بارندگی‌های شدید، جاری شدن سیل و وقوع آبگرفتگی اظهارکرد: آب رسانای جریان الکتریکی است، از این رو در شرایطی که احتمال مجاورت آب و برق افزایش می یابد، خطر برق گرفتگی افراد نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط بارانی و برفی به دلیل مرطوب بودن محیط و زمین همه اجسام نزدیک شبکه های برق مانند درختان حالت رسانا پیدا کرده و ممکن است موجب برق گرفتگی شوند، بنابراین مردم باید توصیه های ایمنی را به منظور جلوگیری از برق گرفتگی جدی بگیرند.

سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع، سقوط اجسام خارجی مانند درختان بر روی شبکه موجب پارگی و سقوط آن بر روی زمین شده که لازم است همه شهروندان از محل فاصله گرفته و سریعاً با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ تماس بگیرند.

این مقام مسئول تاکید کرد: به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، مردم از نزدیک شدن و دست زدن به دکل ها و پایه های برق، تابلوهای برق و کلیه تاسیسات برقی که در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب کنند.

علی پور با بیان اینکه خطر برق گرفتگی برای خردسالان و کودکان جدی تر بوده و لازم است مراقبت های بیشتری توسط والدین در این زمینه انجام پذیرد، یادآورشد: شهروندان به منظور جلوگیری از آسیب به لوازم برقی در هنگام بارندگی و صاعقه شدید، وسایل الکترونیکی را از مدار برق خارج کرده و در هنگام بارش باران در صورت مشاهده جرقه روی تجهیزات شبکه برق بلافاصله با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری