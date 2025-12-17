خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل محیط زیست فارس تاکید کرد؛

جلوگیری از استقرار آلاینده ها در شعاع ۳۰ کیلومتری عامل کیفیت هوای شیراز

جلوگیری از استقرار آلاینده ها در شعاع ۳۰ کیلومتری عامل کیفیت هوای شیراز
کد خبر : 1729129
لینک کوتاه کپی شد.

٤ کارگروه تخصصی مرتبط با اجرای قانون هوای پاک، با محوریت کاهش آلودگی هوا، مقابله با گرد و غبار و مدیریت شرایط اضطرار، با حضور مدیران ارشد استان فارس برگزار شد و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه برای حفظ کیفیت هوای کلانشهر شیراز تأکید شد.

به گزارش ایلنا،​ مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در این کارگزوه وضعیت کیفیت هوا در شیراز را قابل قبول دانست و آن را حاصل پیگیری‌های مستمر، نظارت هدفمند بر واحدهای آلاینده و جلوگیری از استقرار واحدهای آلاینده جدید در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر عنوان کرد.

لیلا تاج‌گردون بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای دقیق تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک تأکید کرد.

وی افزود: حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بحران‌های محیط زیستی، نیازمند تصمیم‌سازی علمی، اقدام به‌موقع و هماهنگی میان‌بخشی است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، پیامدهای مستقیم ملی در حوزه سلامت، اقتصاد و امنیت اجتماعی به همراه دارد.

در ادامه جلسه، وضعیت انتقال و ساماندهی کارخانه‌های آلاینده مستقر در محدوده شیراز و واحدهای تولید شن و ماسه منطقه دوکوهک بررسی شد و راهکارهای اجرایی برای کاهش اثرات آلایندگی این واحدها مطرح گردید.

همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون هوای پاک، به ویژه در حوزه بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلایندگی منابع متحرک ارائه کرد که با نظر کارشناسی اعضای کارگروه همراه شد.

برگزاری منظم این کارگروه‌ها در سطح استان فارس، در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای صیانت از هوای پاک، ارتقای سلامت عمومی و عمل به تعهدات ملی در حوزه محیط زیست ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری