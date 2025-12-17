جلوگیری از استقرار آلاینده ها در شعاع ۳۰ کیلومتری عامل کیفیت هوای شیراز

به گزارش ایلنا،​ مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در این کارگزوه وضعیت کیفیت هوا در شیراز را قابل قبول دانست و آن را حاصل پیگیری‌های مستمر، نظارت هدفمند بر واحدهای آلاینده و جلوگیری از استقرار واحدهای آلاینده جدید در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر عنوان کرد.

لیلا تاج‌گردون بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای دقیق تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک تأکید کرد.

وی افزود: حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بحران‌های محیط زیستی، نیازمند تصمیم‌سازی علمی، اقدام به‌موقع و هماهنگی میان‌بخشی است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، پیامدهای مستقیم ملی در حوزه سلامت، اقتصاد و امنیت اجتماعی به همراه دارد.

در ادامه جلسه، وضعیت انتقال و ساماندهی کارخانه‌های آلاینده مستقر در محدوده شیراز و واحدهای تولید شن و ماسه منطقه دوکوهک بررسی شد و راهکارهای اجرایی برای کاهش اثرات آلایندگی این واحدها مطرح گردید.

همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون هوای پاک، به ویژه در حوزه بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلایندگی منابع متحرک ارائه کرد که با نظر کارشناسی اعضای کارگروه همراه شد.

برگزاری منظم این کارگروه‌ها در سطح استان فارس، در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای صیانت از هوای پاک، ارتقای سلامت عمومی و عمل به تعهدات ملی در حوزه محیط زیست ارزیابی می‌شود.

