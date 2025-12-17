خبرگزاری کار ایران
آغاز برنامه‌های هیأت اقتصادی مازندران در ازبکستان

نخستین نشست هیأت اقتصادی و تجاری مازندران در جریان سفر رسمی به ازبکستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  نخستین نشست هیأت اقتصادی و تجاری مازندران در جریان سفر رسمی به ازبکستان، با حضور استاندار مازندران، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و قریب به ۱۰۰ نفر از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان برگزار شد.

استاندار مازندران گفت: این نشست هم‌اندیشی فرصتی برای طرح ظرفیت‌های اقتصادی و بیان مشکلات فعالان بخش خصوصی است تا مسیر همکاری‌های اقتصادی میان مازندران و ازبکستان هموارتر شود.

مهدی یونسی رستمی افزود: هیأت تجاری مازندران در این سفر برنامه‌های متعددی برای دیدار با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاشکند و استان فرغانه، سومین استان بزرگ و برتر ازبکستان، در دستور کار دارد.

استاندار مازندران ادامه داد: هدف اصلی این دیدارها، توسعه روابط دوجانبه، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر‌های مشترک در حوزه‌های کشاورزی، تجارت و گردشگری است.

