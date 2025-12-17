به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده ضمن تبریک فرارسیدن 25 آذرماه روز فناوری و پژوهش، به اهمیت و جایگاه کمیته تحقیقات در پیشبرد اهداف شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت رویکرد پژوهش‌محور و استفاده از دستاوردهای علمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد شرکت و مواجهه علمی با چالش‌های حوزه آب، به‌ویژه مسئله کم‌آبی دارد.

در ادامه محمد محجوب معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای قزوین عنوان نمود: کمیته تحقیقات به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی شرکت، نقش مؤثری در شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای مبتنی بر پژوهش و پشتیبانی علمی از پروژه‌های اولویت‌دار، به‌ویژه پروژه سازگاری با کم‌آبی ایفا می‌کند.

وی افزود: بهره‌گیری از نتایج مطالعات پژوهشی، تحلیل داده‌ها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و اجرای اثربخش‌تر برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت تصریح کرد: هم‌افزایی میان کمیته تحقیقات و مجریان پروژه سازگاری با کم‌آبی، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت اجرا، به تحقق اهداف راهبردی شرکت در راستای پایداری منابع آب و کاهش مخاطرات ناشی از کم‌آبی کمک شایانی کند.

در ادامه این جلسه طرح تحقیقاتی پروانه نصیری از محققان دانشگاهی با موضوع ارزش اقتصادای آب در بخش کشاورزی ضمن ارائه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

هدف از این طرح تحقیقاتی که با حمایت شرکت آب منطقه ای قزوین در حال انجام می باشد تعیین قیمت تمام شده آب سطحی، زیرزمینی و پساب و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی می باشد.

در پایان این جلسه، بر ضرورت تداوم جلسات تخصصی کمیته تحقیقات و تقویت ارتباط آن با پروژه‌های اجرایی تأکید شد و پژوهش‌محوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامه‌های شرکت مورد توجه قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه از پژوهشگران نمونه و اعضای کمیته تحقیقات شرکت آب منطقفه ای قزوین با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی به‌عمل آمد.

