محیطزیست اندیمشک: ورود پساب صنعتی، عامل مرگ آبزیان زهکش بنوار ناظر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک عامل تلفات آبزیان در زهکش حوالی شهرک بنوار ناظر این شهرستان را ورود پساب شهرک صنعتی شماره دو به این زهکش عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی جهانی میر با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع تلفات آبزیان در بخش مرکزی اندیمشک، گفت: نتایج آزمایشها توسط آزمایشگاه معتمد محیطزیست نشان میدهد که عامل اصلی تلفات آبزیان ورود پساب شهرک صنعتی شماره ۲ به این زهکش بوده است.
وی ادامه داد: بازدید میدانی از محل ورود و خروج پساب شهرک صنعتی شماره ۲ و همچنین واحدهای صنعتی و تولیدی آب بر و دارای پساب در داخل شهرک صنعتی با حضور مسوولان استانی و شهرستانی و معاون دادستان اندیمشک انجام و درنهایت نشستی برای بررسی وضعیت پساب این شهرک برگزار شد.
جلوی پساب خروجی شهرک صنعتی شماره ۲ اندیمشک باید گرفته شود
جهانی میر اظهار داشت: سرپرست شهرکهای صنعتی اندیمشک در نشست جمعبندی بررسی وضعیت پساب شهرک صنعتی شماره ۲ مکلف شد نسبت به مسدودسازی و جلوگیری از خروج پساب این شهرک صنعتی به بیرون از محدوده آن به سرعت اقدام کند تا هیچگونه خروجی پسابی در این شهرک وجود نداشته باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک ادامه داد: مدیریت پساب شهرک صنعتی شماره ۲ از طریق پیش تصفیه و انتقال به تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک و استانداردسازی آن مطابق ضوابط و مقررات محیطزیست از دیگر تکالیفی است که شهرکهای صنعتی اندیمشک مکلف به انجام آن شدند.
واحدهای صنعتی آب باید نسبت به استانداردسازی فاصلاب خود اقدام کنند
جهانی میر با تاکید بر لزوم استانداردسازی پساب خروجی واحدهای صنعتی آب بر این شهرستان گفت: واحدهای آب بر و دارای پساب نیز مکلف هستند نسبت به استاندارد سازی فاضلاب خود بر اساس استانداردهای محیطزیست به وسیله آزمایشگاههای معتمد محیطزیست اقدام کنند.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان نیز در این نشست مکلف شد تا پایان سال جاری نسبت به پیگیری برای احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی از طریق برگزاری مناقصه و تامین اعتبارات اقدام لازم را انجام دهد و گزارش اقدامهای انجام شده را به اداره کل حفاظت محیطزیست خوزستان و اداره محیطزیست شهرستان اعلام کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک مصوبههای این نشست را الزام آور دانست و گفت: انجام نشدن هریک از مصوبههای این نشست به منظور ساماندهی، تصفیه و استانداردسازی پساب شهرک صنعتی شماره ۲ طبق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه هفته جاری تصاویر زیادی از تلفات دهها ماهی و انواع ابزیان در بخش مرکزی اندیمشک منتشر شده که موجب نگرانی مردم و فعالان زیست محیطی این شهرستان شد.