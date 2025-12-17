مهار آتشسوزی یک ساختمان متروکه در همدان / این حادثه خسارات جانی در پی نداشته است
مدیر منطقه یک سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان گفت: آتشسوزی واحد مسکونی ویلایی پشت بیمارستان بوعلی مهار شد و این حادثه آسیب جانی در پی نداشت. با تلاش آتشنشانان حاضر در محل حادثه آتشسوزی، حریق به طور کامل مهار شده و از سرایت آن به آپارتمان مجاور جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، محمد بختیاری به تشریح جزئیات این حادثه آتشسوزی پرداخت و افزود: ساعت 22:18 شامگاه سهشنبه 25 آذر ماه یک مورد حریق در یک خانه متروکه واقع در پشت بیمارستان بوعلی گزارش شد. در این راستا نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه آتشسوزی، نیروهای آتشنشانی در کمتر از 3 دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. به دلیل سازهچوبی این واحد مسکونی، آتشسوزی در حال گسترش بود و این مسئله موجب شد تا نسبت به اعزام تیمهای کمکی آتشنشانی درخواستهای لازم ارائه شود.
مدیر منطقه یک سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان اظهار داشت: 4 گروه عملیاتی از 4 ایستگاه با 20 آتشنشان به همراه تانکرهای پشتیبانی در محل حضور پیدا کردند و اقدامات لازم برای مهار کامل آتش انجام شد. آتشنشانان پس از انجام عملیات، فرایند لکهگیری و ایمنسازی محل حادثه را نیز اجرایی کردند.
بختیاری تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در پی نداشته است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. آن طور که آتشنشانی و همسایگان این واحد مسکونی گزارش کردهاند، این ساختمان متروکه بوده است. علت این حادثه از سوی مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.