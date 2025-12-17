خبرگزاری کار ایران
فوت 2 نفر در سانحه رانندگی جاده سرخون بندرعباس

فوت 2 نفر در سانحه رانندگی جاده سرخون بندرعباس
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: سانحه رانندگی در جاده سرخون منجر به فوت 2 نفر شد.

به گزارش ایلنا، محمدامین لیاقت افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز فرماندهی 125، تیم عملیاتی ایستگاه شماره 9 به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در محل حادثه رانندگی، اقدامات ایمن‌سازی و بررسی‌های صحنه حادثه انجام شد.

در این سانحه 2 نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند. تاکنون پلیس راه و نیروی انتظامی گزارشی از این سانحه منتشر نکرده‌اند.

