فوت 2 نفر در سانحه رانندگی جاده سرخون بندرعباس

به گزارش ایلنا، محمدامین لیاقت افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز فرماندهی 125، تیم عملیاتی ایستگاه شماره 9 به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در محل حادثه رانندگی، اقدامات ایمن‌سازی و بررسی‌های صحنه حادثه انجام شد.

در این سانحه 2 نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند. تاکنون پلیس راه و نیروی انتظامی گزارشی از این سانحه منتشر نکرده‌اند.

