3 کشته و 3 مصدوم حاصل حادثه رانندگی در جاده سرخس - مشهد / نوزاد یک ساله پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت
مسئول روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس به وقوع حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: تصادف خودروی سواری سمند و کامیون در جاده سرخس - مشهد 3 فوتی و 3 مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، محمد برغمدی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت و افزود: این حادثه رانندگی حوالی ابتدای شب امروز سهشنبه 25 آذر ماه در جاده مشهد - سرخس و محدوده سهراهی بزنگان بین یک دستگاه خودروی سواری سمند و کامیون رخ داد و متأسفانه 3 کشته و 3 مصدوم با خود به همراه داشت.
وی به چگونگی فوت 3 جانباخته این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: متأسفانه در این حادثه رانندگی 3 سرنشین خودروی سواری سمند سرصحنه تصادف فوت شدند. همچنین بهرغم تلاشهای نیروها و عوامل امدادی اورژانس یک نوزاد یک ساله نیز پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت.
مسئول روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس اظهار داشت: 3 مصدوم دیگر این حادثه نیز که همگی سرنشین خودروی سمند بودند با تلاش عوامل امدادی به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شدند.