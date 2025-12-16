معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری:
بارش برف سنگین 2 جاده استان کرمان را مسدود کرد / شهروندان حتی سفرهای حضوری خود را نیز به تعویق بیندازند
معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان به انسداد 2 جاده این استان در پی بارش برف سنگین اشاره کرده و گفت: مسیرهای جیرفت به راین و کفنوئیه به سمت بافت به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده و هلالاحمر در حال امدادرسانی به خودروهایی است که گرفتار شدهاند.
به گزارش ایلنا، محمدعلی عربنژاد افزود: مسیر جیرفت به راین بهویژه در بخش سربیژن - دلفارد - راین، پس از بارش شدید برف، به طور کامل مسدود شده و تردد در آن امکان مرگومیر دارد. در صورت عدم توجه به توصیهها، ممکن است جان هماستانیها به خطر بیفتد.
وی ادامه داد: مسیر گدار کفنوئیه که به سنگصیاد نیز شناخته میشود و همچنین مسیر قلعهعسکر به سمت بافت نیز به دلیل بارش برف مسدود شده است و تردد در این محور امکانپذیر نیست. تعدادی خودرو در این مسیر گیر افتادهاند و هلالاحمر در حال امدادونجات آنها است.
معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان بر ضروت خودداری از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان مرکزی تأکید کرده و اظهار داشت: شهروندان حتی اگر سفر ضروری دارند، در شرایط فعلی سفر خود را به تعویق بیاندازند. چرا که خطر مرگومیر در برخی جادههای این استان جدی است.
عربنژاد به امکان احتمال بالای انسداد برخی دیگر از محورهای مواصلاتی استان کرمان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تونل سیرچ و منطقه راین با توجه به حجم بارشها امکان دارد مسدود شود و تردد در آن امکانپذیر نباشد. 3 روستا در بخش راین به دلیل احتمال سیلاب تخیله شدهاند.
وی به وضعیت مرکز استان و شهرستان کرمان اشاره کرده و بیان داشت: در شهر کرمان شاهد وقوع بارندگی شدید هستیم و قطعاً آبگرفتگی برخی معابر را خواهیم داشت، اما وقوع سیلاب در شهر کرمان انتظار نمیرود. در شهر ماهان از توابع شهرستان کرمان خطر سیلاب وجود دارد و به بخشدار تذکرات لازم داده شده است.
معاون ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان تأکید کرد: اگر عشایر در مناطق کوهستانی حضور دارند که جزء مناطق قرمز یا نارنجی معرفی شده است، حتماً کوچ کنند، چرا که فردا چهارشنبه 26 آذر ماه بارندگی شدیدتر خواهد شد. در تمامی نقاطی که امشب بارندگی داریم، فردا بارشها شدیدتر خواهد بود.
عربنژاد ابراز داشت: غرب و جنوب غرب استان کرمان هماکنون پرمخاطرهترین مناطق استان به شمار میروند. با توجه به وضعیت بارشها، شهروندان به سفر نروند و حتی سفرهای حضوری خود را نیز به تعویق بیندازند. اگر سفر بسیار ضروری دارند با زنجیرچرخ تردد کنند و پیش از حرکت، جادهها را از طریق راهداری بررسی کنند.
وی اضافه کرد: سامانه بارشی که از عصر دوشنبه 24 آذر ماه وارد استان کرمان شده است، مناطق گستردهای از این استان را تحتتأثیر قرار داده است. اگر چه در بسیاری از مناطق استان باران میبارد، اما همانطور که ادارهکل هواشناسی پیشبینی کرده بود برخی دیگر از مناطق استان سفیدپوش شدهاند.