فعالیت غیرحضوری 22 مدرسه در استان سمنان در پی شیوع آنفلوانزا

به گزارش ایلنا، قاسم شریفی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان سمنان، افزود: با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا و در راستای پیشگیری از همه‌گیری این بیماری، آموزش در 22 مدرسه شهر سمنان روز چهارشنبه 26 آذر ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: غیرحضوری بودن این مدارس طبق بخشنامه بیماری‌های واگیر توسط مدیران مدارس به آموزش و پرورش استان اعلام شد. هر مدرسه یا کلاس درس پس از اعلام غیرحضوری تحت رصد قرار می‌گیرد و بعد از اطمینان از سلامت دانش آموزان، مجدد به آموزش حضوری باز خواهد گشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: دبستان بلال، دبستان حافظ، مدرسه ابتدایی دخترانه انصار، مدرسه شهدای هسته‌ای، مدرسه امید نجات، پایه‌های دوم و سوم و پنجم دبستان مالک اشتر، از جمله مدارس شهرستان سمنان هستند که فعالیت آنها در روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

شریفی تصریح کرد: پایه ششم دبستان علامه امینی، پایه سوم دبستان محراب، پایه‌های چهارم و پنجم و ششم دبستان ارشاد، کودکستان و پایه دوم دبستان دختران نامدار، پایه نهم دبیرستان حضرت معصومه، هنرستان فضیلت از دیگر مدارس شهرستان سمنان هستند که فعالیت آنها روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری است.

وی بیان داشت: فعالیت‌های آموزشی مدرسه شبانه روزی کمیل در منطقه بیارجمند و مدارس شهید پورحیدری شاهد دخترانه، هنرستان امام علی، هنرستان دارالفنون، هنرستان سیم و کابل مغان، ابوذر غفاری، راه دانش و استثنایی بهار در شهرستان شاهرود، روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به فعالیت غیرحضوری مدارس دیگر شهرستان‌های این استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: در این راستا فعالیت آموزشگاه ابتدایی سردار سلیمانی در شهرستان مهدیشهر نیز روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری است.

شریفی با تأکید بر اینکه آموزش‌ها در مدارس تعطیل‌بردار نیست، ابراز داشت: اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ غیرحضوری شدن کلاس‌های درس در شرایط خاص شیوع بیماری‌های واگیردار به مدیران مدارس واگذار شده است. بر این اساس مسئولان مدارس با توجه به دستورالعمل‌های موجود در این راستا تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس تصمیم جدید، مدیران مدارس با هماهنگی و مشورت شورای مدرسه و با توجه به دستورالعمل‌های دقیق و شاخص‌های مصوب، مجاز خواهند بود در صورت مواجهه با شرایط هشدار، نسبت به تعطیلی موقت کلاس‌ها یا کل مدرسه اقدام و آموزش را به شیوه غیرحضوری پیگیری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این رابطه گفت: این تصمیم بر پایه ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس اتخاذ شده است. این تصمیم مقرر می‌دارد در شرایطی که ادامه حضور دانش‌آموزان در کلاس یا مدرسه با خطر احتمالی همراه باشد، مدیر مدرسه موظف است با نظر کارشناسان مربوطه، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

شریفی افزود: در این راستا و پس از موافقت اداره‌کل آموزش و پرورش، مسئولان و مدیر مدرسه باید نسبت به غیرحضوری شدن یک یا چند کلاس یا تمامی مدرسه اقدام کند. همچنین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم آورند.

وی به تعیین تشخیص سطوح هشدار در مدارس استان سمنان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده اشاره کرده و ادامه داد: دستورالعمل جدید اداره‌کل آموزش و پرورش سمنان، با بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی، شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری را برای تشخیص سطوح هشدار تعیین کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: زمانی که در 72 ساعت، بیش از 10 درصد دانش‌آموزان یک کلاس علائم بیماری واگیر نشان دهند، کلاس در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. اگر بیش از 30 درصد کلاس‌های یک مدرسه یا 30 درصد کادر آموزشی به معیار هشدار برسند، وضعیت هشدار سطح مدرسه اعلام می‌شود.

شریفی به شرایط قرارگیری شهرستان یا منطقه در وضعیت هشدار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در صورتی که بیش از 30 درصد مدارس یک شهرستان یا منطقه همزمان در وضعیت هشدار مدرسه قرار گیرند، موضوع باید بلافاصله در کمیته اضطرار یا ستاد مدیریت بحران استان مورد بررسی فوری قرار گیرد.

انتهای پیام/