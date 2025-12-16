به گزارش ایلنا، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، به دلیل ماهیت خدمات‌رسانی خود، فعال خواهند بود.

هشدار سطح قرمز هواشناسی برای 4 استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، صادر شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج دوم بارندگی‌ها، از اواخر شب گذشته از سمت غرب استان آغاز شده و از امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه آغاز شده و فردا چهارشنبه 26 آذر ماه، گستره استان هرمزگان را در بر خواهد گرفت.

