در فارس رخ داد؛
تصادف در محور فسا - داراب با ۲ کشته و سه مصدوم
در پی برخورد یک کامیون با خودروی سواری در محور فسا - داراب، ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان فسا شامگاه سهشنبه از وقوع سانحهای مرگبار در محور فسا - داراب خبر داد که بر اثر آن ۲ نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
سید علی صادقی اعلام کرد: این حادثه در محدوده شهر نوبندگان، بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تنی با خودروی سواری جک رخ داده است.
وی افزود: با حضور نیروهای امدادی هلالاحمر در محل، عملیات رهاسازی مصدومان انجام و سه نفر مصدوم با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی حضرت ولیعصر (عج) فسا منتقل شدند.