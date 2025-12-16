خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در فارس رخ داد؛

تصادف در محور فسا - داراب با ۲ کشته و سه مصدوم

تصادف در محور فسا - داراب با ۲ کشته و سه مصدوم
کد خبر : 1728819
لینک کوتاه کپی شد.

در پی برخورد یک کامیون با خودروی سواری در محور فسا - داراب، ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان فسا شامگاه سه‌شنبه از وقوع سانحه‌ای مرگبار در محور فسا - داراب خبر داد که بر اثر آن ۲ نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

سید علی صادقی اعلام کرد: این حادثه در محدوده شهر نوبندگان، بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تنی با خودروی سواری جک رخ داده است.

وی افزود: با حضور نیروهای امدادی هلال‌احمر در محل، عملیات رهاسازی مصدومان انجام و سه نفر مصدوم با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی حضرت ولی‌عصر (عج) فسا منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری